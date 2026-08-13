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STXK: EA Series Trust Strive Small-Cap ETF

39.12 USD 0.07 (0.18%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日STXK汇率已更改0.18%。当日，交易品种以低点39.12和高点39.18进行交易。

关注EA Series Trust Strive Small-Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

STXK股票今天的价格是多少？

EA Series Trust Strive Small-Cap ETF股票今天的定价为39.12。它在39.12 - 39.18范围内交易，昨天的收盘价为39.05，交易量达到17。STXK的实时价格图表显示了这些更新。

EA Series Trust Strive Small-Cap ETF股票是否支付股息？

EA Series Trust Strive Small-Cap ETF目前的价值为39.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.67%和USD。实时查看图表以跟踪STXK走势。

如何购买STXK股票？

您可以以39.12的当前价格购买EA Series Trust Strive Small-Cap ETF股票。订单通常设置在39.12或39.42附近，而17和-0.10%显示市场活动。立即关注STXK的实时图表更新。

如何投资STXK股票？

投资EA Series Trust Strive Small-Cap ETF需要考虑年度范围32.30 - 39.42和当前价格39.12。许多人在以39.12或39.42下订单之前，会比较2.06%和。实时查看STXK价格图表，了解每日变化。

EA Series Trust Strive Small-Cap ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，EA Series Trust Strive Small-Cap ETF的最高价格是39.42。在32.30 - 39.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪EA Series Trust Strive Small-Cap ETF的绩效。

EA Series Trust Strive Small-Cap ETF股票的最低价格是多少？

EA Series Trust Strive Small-Cap ETF（STXK）的最低价格为32.30。将其与当前的39.12和32.30 - 39.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看STXK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

STXK股票是什么时候拆分的？

EA Series Trust Strive Small-Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.05和9.67%中可见。

日范围
39.12 39.18
年范围
32.30 39.42
前一天收盘价
39.05
开盘价
39.16
卖价
39.12
买价
39.42
最低价
39.12
最高价
39.18
交易量
17
日变化
0.18%
月变化
2.06%
6个月变化
11.14%
年变化
9.67%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%