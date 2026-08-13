STXK: EA Series Trust Strive Small-Cap ETF
今日STXK汇率已更改0.18%。当日，交易品种以低点39.12和高点39.18进行交易。
关注EA Series Trust Strive Small-Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
STXK股票今天的价格是多少？
EA Series Trust Strive Small-Cap ETF股票今天的定价为39.12。它在39.12 - 39.18范围内交易，昨天的收盘价为39.05，交易量达到17。STXK的实时价格图表显示了这些更新。
EA Series Trust Strive Small-Cap ETF股票是否支付股息？
EA Series Trust Strive Small-Cap ETF目前的价值为39.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.67%和USD。实时查看图表以跟踪STXK走势。
如何购买STXK股票？
您可以以39.12的当前价格购买EA Series Trust Strive Small-Cap ETF股票。订单通常设置在39.12或39.42附近，而17和-0.10%显示市场活动。立即关注STXK的实时图表更新。
如何投资STXK股票？
投资EA Series Trust Strive Small-Cap ETF需要考虑年度范围32.30 - 39.42和当前价格39.12。许多人在以39.12或39.42下订单之前，会比较2.06%和。实时查看STXK价格图表，了解每日变化。
EA Series Trust Strive Small-Cap ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，EA Series Trust Strive Small-Cap ETF的最高价格是39.42。在32.30 - 39.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪EA Series Trust Strive Small-Cap ETF的绩效。
EA Series Trust Strive Small-Cap ETF股票的最低价格是多少？
EA Series Trust Strive Small-Cap ETF（STXK）的最低价格为32.30。将其与当前的39.12和32.30 - 39.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看STXK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
STXK股票是什么时候拆分的？
EA Series Trust Strive Small-Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.05和9.67%中可见。
- 前一天收盘价
- 39.05
- 开盘价
- 39.16
- 卖价
- 39.12
- 买价
- 39.42
- 最低价
- 39.12
- 最高价
- 39.18
- 交易量
- 17
- 日变化
- 0.18%
- 月变化
- 2.06%
- 6个月变化
- 11.14%
- 年变化
- 9.67%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%