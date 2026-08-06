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SPUS: SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
Курс SPUS за сегодня изменился на -0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 58.90, а максимальная — 59.25.
Следите за динамикой SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SPUS сегодня?
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) сегодня оценивается на уровне 58.97. Инструмент торгуется в пределах 58.90 - 59.25, вчерашнее закрытие составило 59.15, а торговый объем достиг 764. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPUS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF?
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF в настоящее время оценивается в 58.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 27.42% и USD. Отслеживайте движения SPUS на графике в реальном времени.
Как купить акции SPUS?
Вы можете купить акции SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) по текущей цене 58.97. Ордера обычно размещаются около 58.97 или 59.27, тогда как 764 и -0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPUS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SPUS?
Инвестирование в SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF предполагает учет годового диапазона 46.04 - 59.52 и текущей цены 58.97. Многие сравнивают 4.39% и 17.14% перед размещением ордеров на 58.97 или 59.27. Изучайте ежедневные изменения цены SPUS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF?
Самая высокая цена SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) за последний год составила 59.52. Акции заметно колебались в пределах 46.04 - 59.52, сравнение с 59.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF?
Самая низкая цена SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) за год составила 46.04. Сравнение с текущими 58.97 и 46.04 - 59.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPUS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SPUS?
В прошлом SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 59.15 и 27.42% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 59.15
- Open
- 59.07
- Bid
- 58.97
- Ask
- 59.27
- Low
- 58.90
- High
- 59.25
- Объем
- 764
- Дневное изменение
- -0.30%
- Месячное изменение
- 4.39%
- 6-месячное изменение
- 17.14%
- Годовое изменение
- 27.42%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%