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SPUS: SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

58.97 USD 0.18 (0.30%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SPUS за сегодня изменился на -0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 58.90, а максимальная — 59.25.

Следите за динамикой SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SPUS сегодня?

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) сегодня оценивается на уровне 58.97. Инструмент торгуется в пределах 58.90 - 59.25, вчерашнее закрытие составило 59.15, а торговый объем достиг 764. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPUS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF?

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF в настоящее время оценивается в 58.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 27.42% и USD. Отслеживайте движения SPUS на графике в реальном времени.

Как купить акции SPUS?

Вы можете купить акции SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) по текущей цене 58.97. Ордера обычно размещаются около 58.97 или 59.27, тогда как 764 и -0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPUS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SPUS?

Инвестирование в SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF предполагает учет годового диапазона 46.04 - 59.52 и текущей цены 58.97. Многие сравнивают 4.39% и 17.14% перед размещением ордеров на 58.97 или 59.27. Изучайте ежедневные изменения цены SPUS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF?

Самая высокая цена SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) за последний год составила 59.52. Акции заметно колебались в пределах 46.04 - 59.52, сравнение с 59.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF?

Самая низкая цена SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) за год составила 46.04. Сравнение с текущими 58.97 и 46.04 - 59.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPUS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SPUS?

В прошлом SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 59.15 и 27.42% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
58.90 59.25
Годовой диапазон
46.04 59.52
Предыдущее закрытие
59.15
Open
59.07
Bid
58.97
Ask
59.27
Low
58.90
High
59.25
Объем
764
Дневное изменение
-0.30%
Месячное изменение
4.39%
6-месячное изменение
17.14%
Годовое изменение
27.42%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%