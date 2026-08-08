SPUS: SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
今日SPUS汇率已更改-0.31%。当日，交易品种以低点58.66和高点59.24进行交易。
关注SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
SPUS股票今天的价格是多少？
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF股票今天的定价为58.79。它在58.66 - 59.24范围内交易，昨天的收盘价为58.97，交易量达到554。SPUS的实时价格图表显示了这些更新。
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF股票是否支付股息？
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF目前的价值为58.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注27.03%和USD。实时查看图表以跟踪SPUS走势。
如何购买SPUS股票？
您可以以58.79的当前价格购买SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF股票。订单通常设置在58.79或59.09附近，而554和-0.76%显示市场活动。立即关注SPUS的实时图表更新。
如何投资SPUS股票？
投资SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF需要考虑年度范围46.04 - 59.52和当前价格58.79。许多人在以58.79或59.09下订单之前，会比较4.07%和。实时查看SPUS价格图表，了解每日变化。
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF的最高价格是59.52。在46.04 - 59.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF的绩效。
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF股票的最低价格是多少？
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF（SPUS）的最低价格为46.04。将其与当前的58.79和46.04 - 59.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPUS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SPUS股票是什么时候拆分的？
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、58.97和27.03%中可见。
- 前一天收盘价
- 58.97
- 开盘价
- 59.24
- 卖价
- 58.79
- 买价
- 59.09
- 最低价
- 58.66
- 最高价
- 59.24
- 交易量
- 554
- 日变化
- -0.31%
- 月变化
- 4.07%
- 6个月变化
- 16.79%
- 年变化
- 27.03%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%