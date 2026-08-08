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SPUS: SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

58.79 USD 0.18 (0.31%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SPUS汇率已更改-0.31%。当日，交易品种以低点58.66和高点59.24进行交易。

关注SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M30
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  • H4
  • D1
  • W1
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SPUS新闻

常见问题解答

SPUS股票今天的价格是多少？

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF股票今天的定价为58.79。它在58.66 - 59.24范围内交易，昨天的收盘价为58.97，交易量达到554。SPUS的实时价格图表显示了这些更新。

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF股票是否支付股息？

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF目前的价值为58.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注27.03%和USD。实时查看图表以跟踪SPUS走势。

如何购买SPUS股票？

您可以以58.79的当前价格购买SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF股票。订单通常设置在58.79或59.09附近，而554和-0.76%显示市场活动。立即关注SPUS的实时图表更新。

如何投资SPUS股票？

投资SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF需要考虑年度范围46.04 - 59.52和当前价格58.79。许多人在以58.79或59.09下订单之前，会比较4.07%和。实时查看SPUS价格图表，了解每日变化。

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF的最高价格是59.52。在46.04 - 59.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF的绩效。

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF股票的最低价格是多少？

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF（SPUS）的最低价格为46.04。将其与当前的58.79和46.04 - 59.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPUS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SPUS股票是什么时候拆分的？

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、58.97和27.03%中可见。

日范围
58.66 59.24
年范围
46.04 59.52
前一天收盘价
58.97
开盘价
59.24
卖价
58.79
买价
59.09
最低价
58.66
最高价
59.24
交易量
554
日变化
-0.31%
月变化
4.07%
6个月变化
16.79%
年变化
27.03%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%