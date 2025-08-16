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SPTM: SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

93.81 USD 0.07 (0.07%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SPTM за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 93.70, а максимальная — 94.07.

Следите за динамикой SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SPTM сегодня?

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) сегодня оценивается на уровне 93.81. Инструмент торгуется в пределах 93.70 - 94.07, вчерашнее закрытие составило 93.88, а торговый объем достиг 724. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPTM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF?

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF в настоящее время оценивается в 93.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.71% и USD. Отслеживайте движения SPTM на графике в реальном времени.

Как купить акции SPTM?

Вы можете купить акции SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) по текущей цене 93.81. Ордера обычно размещаются около 93.81 или 94.11, тогда как 724 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPTM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SPTM?

Инвестирование в SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF предполагает учет годового диапазона 76.54 - 94.30 и текущей цены 93.81. Многие сравнивают 3.05% и 13.70% перед размещением ордеров на 93.81 или 94.11. Изучайте ежедневные изменения цены SPTM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF?

Самая высокая цена SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) за последний год составила 94.30. Акции заметно колебались в пределах 76.54 - 94.30, сравнение с 93.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF?

Самая низкая цена SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) за год составила 76.54. Сравнение с текущими 93.81 и 76.54 - 94.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPTM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SPTM?

В прошлом SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 93.88 и 12.71% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
93.70 94.07
Годовой диапазон
76.54 94.30
Предыдущее закрытие
93.88
Open
93.87
Bid
93.81
Ask
94.11
Low
93.70
High
94.07
Объем
724
Дневное изменение
-0.07%
Месячное изменение
3.05%
6-месячное изменение
13.70%
Годовое изменение
12.71%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%