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SPTM: SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
Курс SPTM за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 93.70, а максимальная — 94.07.
Следите за динамикой SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SPTM
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- July Market Digest
- Overnight and Morning News Highlights (July 1 - July 2)
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- Where can I invest my kid’s ‘Trump account’ money? The Treasury Department just answered that question.
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- Large Caps - Big Opportunity
- VIG: March 2026 Reconstitution Reinforces Low Turnover, High Dividend Growth Strategy
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- SPTM: One Less Thing To Worry About (Rating Upgrade) (NYSEARCA:SPTM)
- IYY: Diversification, Growth, And What Investors Should Know (NYSEARCA:IYY)
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SPTM сегодня?
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) сегодня оценивается на уровне 93.81. Инструмент торгуется в пределах 93.70 - 94.07, вчерашнее закрытие составило 93.88, а торговый объем достиг 724. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPTM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF?
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF в настоящее время оценивается в 93.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.71% и USD. Отслеживайте движения SPTM на графике в реальном времени.
Как купить акции SPTM?
Вы можете купить акции SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) по текущей цене 93.81. Ордера обычно размещаются около 93.81 или 94.11, тогда как 724 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPTM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SPTM?
Инвестирование в SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF предполагает учет годового диапазона 76.54 - 94.30 и текущей цены 93.81. Многие сравнивают 3.05% и 13.70% перед размещением ордеров на 93.81 или 94.11. Изучайте ежедневные изменения цены SPTM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF?
Самая высокая цена SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) за последний год составила 94.30. Акции заметно колебались в пределах 76.54 - 94.30, сравнение с 93.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF?
Самая низкая цена SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) за год составила 76.54. Сравнение с текущими 93.81 и 76.54 - 94.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPTM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SPTM?
В прошлом SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 93.88 и 12.71% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 93.88
- Open
- 93.87
- Bid
- 93.81
- Ask
- 94.11
- Low
- 93.70
- High
- 94.07
- Объем
- 724
- Дневное изменение
- -0.07%
- Месячное изменение
- 3.05%
- 6-месячное изменение
- 13.70%
- Годовое изменение
- 12.71%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%