SPTM: SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
今日SPTM汇率已更改-0.31%。当日，交易品种以低点93.45和高点93.99进行交易。
关注SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
SPTM股票今天的价格是多少？
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF股票今天的定价为93.52。它在93.45 - 93.99范围内交易，昨天的收盘价为93.81，交易量达到519。SPTM的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF股票是否支付股息？
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF目前的价值为93.52。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.36%和USD。实时查看图表以跟踪SPTM走势。
如何购买SPTM股票？
您可以以93.52的当前价格购买SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF股票。订单通常设置在93.52或93.82附近，而519和-0.42%显示市场活动。立即关注SPTM的实时图表更新。
如何投资SPTM股票？
投资SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF需要考虑年度范围76.54 - 94.30和当前价格93.52。许多人在以93.52或93.82下订单之前，会比较2.74%和。实时查看SPTM价格图表，了解每日变化。
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF的最高价格是94.30。在76.54 - 94.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF的绩效。
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF股票的最低价格是多少？
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF（SPTM）的最低价格为76.54。将其与当前的93.52和76.54 - 94.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPTM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SPTM股票是什么时候拆分的？
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、93.81和12.36%中可见。
- 前一天收盘价
- 93.81
- 开盘价
- 93.91
- 卖价
- 93.52
- 买价
- 93.82
- 最低价
- 93.45
- 最高价
- 93.99
- 交易量
- 519
- 日变化
- -0.31%
- 月变化
- 2.74%
- 6个月变化
- 13.34%
- 年变化
- 12.36%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%