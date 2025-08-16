报价部分
货币 / SPTM
回到股票

SPTM: SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

93.52 USD 0.29 (0.31%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SPTM汇率已更改-0.31%。当日，交易品种以低点93.45和高点93.99进行交易。

关注SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SPTM新闻

常见问题解答

SPTM股票今天的价格是多少？

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF股票今天的定价为93.52。它在93.45 - 93.99范围内交易，昨天的收盘价为93.81，交易量达到519。SPTM的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF股票是否支付股息？

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF目前的价值为93.52。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.36%和USD。实时查看图表以跟踪SPTM走势。

如何购买SPTM股票？

您可以以93.52的当前价格购买SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF股票。订单通常设置在93.52或93.82附近，而519和-0.42%显示市场活动。立即关注SPTM的实时图表更新。

如何投资SPTM股票？

投资SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF需要考虑年度范围76.54 - 94.30和当前价格93.52。许多人在以93.52或93.82下订单之前，会比较2.74%和。实时查看SPTM价格图表，了解每日变化。

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF的最高价格是94.30。在76.54 - 94.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF的绩效。

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF股票的最低价格是多少？

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF（SPTM）的最低价格为76.54。将其与当前的93.52和76.54 - 94.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPTM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SPTM股票是什么时候拆分的？

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、93.81和12.36%中可见。

日范围
93.45 93.99
年范围
76.54 94.30
前一天收盘价
93.81
开盘价
93.91
卖价
93.52
买价
93.82
最低价
93.45
最高价
93.99
交易量
519
日变化
-0.31%
月变化
2.74%
6个月变化
13.34%
年变化
12.36%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%