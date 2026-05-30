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SPHB: Invesco S&P 500 High Beta ETF
Курс SPHB за сегодня изменился на -0.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 146.65, а максимальная — 148.11.
Следите за динамикой Invesco S&P 500 High Beta ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SPHB сегодня?
Invesco S&P 500 High Beta ETF (SPHB) сегодня оценивается на уровне 146.72. Инструмент торгуется в пределах 146.65 - 148.11, вчерашнее закрытие составило 147.90, а торговый объем достиг 575. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPHB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco S&P 500 High Beta ETF?
Invesco S&P 500 High Beta ETF в настоящее время оценивается в 146.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 42.64% и USD. Отслеживайте движения SPHB на графике в реальном времени.
Как купить акции SPHB?
Вы можете купить акции Invesco S&P 500 High Beta ETF (SPHB) по текущей цене 146.72. Ордера обычно размещаются около 146.72 или 147.02, тогда как 575 и -0.86% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPHB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SPHB?
Инвестирование в Invesco S&P 500 High Beta ETF предполагает учет годового диапазона 102.41 - 157.57 и текущей цены 146.72. Многие сравнивают 5.09% и 22.25% перед размещением ордеров на 146.72 или 147.02. Изучайте ежедневные изменения цены SPHB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco S&P 500 High Beta ETF?
Самая высокая цена Invesco S&P 500 High Beta ETF (SPHB) за последний год составила 157.57. Акции заметно колебались в пределах 102.41 - 157.57, сравнение с 147.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco S&P 500 High Beta ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco S&P 500 High Beta ETF?
Самая низкая цена Invesco S&P 500 High Beta ETF (SPHB) за год составила 102.41. Сравнение с текущими 146.72 и 102.41 - 157.57 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPHB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SPHB?
В прошлом Invesco S&P 500 High Beta ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 147.90 и 42.64% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 147.90
- Open
- 148.00
- Bid
- 146.72
- Ask
- 147.02
- Low
- 146.65
- High
- 148.11
- Объем
- 575
- Дневное изменение
- -0.80%
- Месячное изменение
- 5.09%
- 6-месячное изменение
- 22.25%
- Годовое изменение
- 42.64%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%