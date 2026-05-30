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SPHB: Invesco S&P 500 High Beta ETF

146.72 USD 1.18 (0.80%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SPHB за сегодня изменился на -0.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 146.65, а максимальная — 148.11.

Следите за динамикой Invesco S&P 500 High Beta ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SPHB сегодня?

Invesco S&P 500 High Beta ETF (SPHB) сегодня оценивается на уровне 146.72. Инструмент торгуется в пределах 146.65 - 148.11, вчерашнее закрытие составило 147.90, а торговый объем достиг 575. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPHB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco S&P 500 High Beta ETF?

Invesco S&P 500 High Beta ETF в настоящее время оценивается в 146.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 42.64% и USD. Отслеживайте движения SPHB на графике в реальном времени.

Как купить акции SPHB?

Вы можете купить акции Invesco S&P 500 High Beta ETF (SPHB) по текущей цене 146.72. Ордера обычно размещаются около 146.72 или 147.02, тогда как 575 и -0.86% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPHB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SPHB?

Инвестирование в Invesco S&P 500 High Beta ETF предполагает учет годового диапазона 102.41 - 157.57 и текущей цены 146.72. Многие сравнивают 5.09% и 22.25% перед размещением ордеров на 146.72 или 147.02. Изучайте ежедневные изменения цены SPHB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco S&P 500 High Beta ETF?

Самая высокая цена Invesco S&P 500 High Beta ETF (SPHB) за последний год составила 157.57. Акции заметно колебались в пределах 102.41 - 157.57, сравнение с 147.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco S&P 500 High Beta ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco S&P 500 High Beta ETF?

Самая низкая цена Invesco S&P 500 High Beta ETF (SPHB) за год составила 102.41. Сравнение с текущими 146.72 и 102.41 - 157.57 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPHB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SPHB?

В прошлом Invesco S&P 500 High Beta ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 147.90 и 42.64% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
146.65 148.11
Годовой диапазон
102.41 157.57
Предыдущее закрытие
147.90
Open
148.00
Bid
146.72
Ask
147.02
Low
146.65
High
148.11
Объем
575
Дневное изменение
-0.80%
Месячное изменение
5.09%
6-месячное изменение
22.25%
Годовое изменение
42.64%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%