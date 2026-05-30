SPHB: 景顺 标普500高贝塔 ETF
今日SPHB汇率已更改0.59%。当日，交易品种以低点147.06和高点148.43进行交易。
关注景顺 标普500高贝塔 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPHB新闻
- S&P 500 Shoots Upward As Strong Earnings Shift Investors' Time Horizon
- Earnings Drive Both Bull And Bear Markets
- The Economy No Longer Stinks - But Stocks Have Already Sprinted Ahead (NYSEARCA:SPY)
- July's Summer Heat Runs Cold
- The S&P 500’s Danger Zone Is Hiding in These 100 Stocks. 2 Ways to Protect Yourself from the Implosion.
- Small Caps Challenge Momentum Factor's Throne
- S&P 500 Retreats As AI Speculation Deflates With Arrival Of Lower Cost Competition (SPX)
- Q2 2026 Earnings Preview: Navigating High Expectations, Tariff Rebates, War Uncertainties
- Asset Allocation Outlook Q3 2026: Staying Pro-Risk In A Broadening AI Cycle
- U.S. Equities: What's Hiding Beneath The Market's Headline Returns?
- Q2 Recap: Historic Rebound Amid Balanced Risks
- July Market Digest
- Going Nowhere
- S&P 500 Declines As Overinflated AI Stocks Lose Some Air (SPX)
- Amateur investors are changing how the stock market works. That’s creating opportunities for those who know where to look.
- One Of The Biggest Selling Points For Stocks? They're Expensive.
- The Outlook For S&P 500 Dividends In June 2026
- S&P 500 Earnings: All About Expected Q2 '26 Results - Like Big Banks, Financials Here
- Midyear Equity Outlook: Earnings Strength Fuels Optimism
- S&P 500 Retreats After Jobs Report Raises Prospect Of Rate Hikes (SPX)
- Is The S&P 500 Rising Too Much Too Fast?
- My Oh My, What A Month Of May (null:SPX)
- Risk Management For Retirees: When To Reduce Exposure
- SPHB's Breakneck Rally Doesn't Mean The Story Is Over (NYSEARCA:SPHB)
常见问题解答
SPHB股票今天的价格是多少？
景顺 标普500高贝塔 ETF股票今天的定价为147.59。它在147.06 - 148.43范围内交易，昨天的收盘价为146.72，交易量达到417。SPHB的实时价格图表显示了这些更新。
景顺 标普500高贝塔 ETF股票是否支付股息？
景顺 标普500高贝塔 ETF目前的价值为147.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注43.49%和USD。实时查看图表以跟踪SPHB走势。
如何购买SPHB股票？
您可以以147.59的当前价格购买景顺 标普500高贝塔 ETF股票。订单通常设置在147.59或147.89附近，而417和0.17%显示市场活动。立即关注SPHB的实时图表更新。
如何投资SPHB股票？
投资景顺 标普500高贝塔 ETF需要考虑年度范围102.41 - 157.57和当前价格147.59。许多人在以147.59或147.89下订单之前，会比较5.72%和。实时查看SPHB价格图表，了解每日变化。
景顺 标普500高贝塔 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，景顺 标普500高贝塔 ETF的最高价格是157.57。在102.41 - 157.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪景顺 标普500高贝塔 ETF的绩效。
景顺 标普500高贝塔 ETF股票的最低价格是多少？
景顺 标普500高贝塔 ETF（SPHB）的最低价格为102.41。将其与当前的147.59和102.41 - 157.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPHB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SPHB股票是什么时候拆分的？
景顺 标普500高贝塔 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、146.72和43.49%中可见。
- 前一天收盘价
- 146.72
- 开盘价
- 147.34
- 卖价
- 147.59
- 买价
- 147.89
- 最低价
- 147.06
- 最高价
- 148.43
- 交易量
- 417
- 日变化
- 0.59%
- 月变化
- 5.72%
- 6个月变化
- 22.97%
- 年变化
- 43.49%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%