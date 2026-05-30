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SPHB: 景顺 标普500高贝塔 ETF

147.59 USD 0.87 (0.59%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SPHB汇率已更改0.59%。当日，交易品种以低点147.06和高点148.43进行交易。

关注景顺 标普500高贝塔 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
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SPHB新闻

常见问题解答

SPHB股票今天的价格是多少？

景顺 标普500高贝塔 ETF股票今天的定价为147.59。它在147.06 - 148.43范围内交易，昨天的收盘价为146.72，交易量达到417。SPHB的实时价格图表显示了这些更新。

景顺 标普500高贝塔 ETF股票是否支付股息？

景顺 标普500高贝塔 ETF目前的价值为147.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注43.49%和USD。实时查看图表以跟踪SPHB走势。

如何购买SPHB股票？

您可以以147.59的当前价格购买景顺 标普500高贝塔 ETF股票。订单通常设置在147.59或147.89附近，而417和0.17%显示市场活动。立即关注SPHB的实时图表更新。

如何投资SPHB股票？

投资景顺 标普500高贝塔 ETF需要考虑年度范围102.41 - 157.57和当前价格147.59。许多人在以147.59或147.89下订单之前，会比较5.72%和。实时查看SPHB价格图表，了解每日变化。

景顺 标普500高贝塔 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，景顺 标普500高贝塔 ETF的最高价格是157.57。在102.41 - 157.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪景顺 标普500高贝塔 ETF的绩效。

景顺 标普500高贝塔 ETF股票的最低价格是多少？

景顺 标普500高贝塔 ETF（SPHB）的最低价格为102.41。将其与当前的147.59和102.41 - 157.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPHB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SPHB股票是什么时候拆分的？

景顺 标普500高贝塔 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、146.72和43.49%中可见。

日范围
147.06 148.43
年范围
102.41 157.57
前一天收盘价
146.72
开盘价
147.34
卖价
147.59
买价
147.89
最低价
147.06
最高价
148.43
交易量
417
日变化
0.59%
月变化
5.72%
6个月变化
22.97%
年变化
43.49%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%