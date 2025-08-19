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SPFF: Global X SuperIncome Preferred ETF
Курс SPFF за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.44, а максимальная — 9.50.
Следите за динамикой Global X SuperIncome Preferred ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SPFF сегодня?
Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) сегодня оценивается на уровне 9.44. Инструмент торгуется в пределах 9.44 - 9.50, вчерашнее закрытие составило 9.43, а торговый объем достиг 68. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPFF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X SuperIncome Preferred ETF?
Global X SuperIncome Preferred ETF в настоящее время оценивается в 9.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.85% и USD. Отслеживайте движения SPFF на графике в реальном времени.
Как купить акции SPFF?
Вы можете купить акции Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) по текущей цене 9.44. Ордера обычно размещаются около 9.44 или 9.74, тогда как 68 и -0.53% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPFF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SPFF?
Инвестирование в Global X SuperIncome Preferred ETF предполагает учет годового диапазона 8.79 - 9.77 и текущей цены 9.44. Многие сравнивают 0.53% и 3.62% перед размещением ордеров на 9.44 или 9.74. Изучайте ежедневные изменения цены SPFF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X SuperIncome Preferred ETF?
Самая высокая цена Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) за последний год составила 9.77. Акции заметно колебались в пределах 8.79 - 9.77, сравнение с 9.43 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X SuperIncome Preferred ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X SuperIncome Preferred ETF?
Самая низкая цена Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) за год составила 8.79. Сравнение с текущими 9.44 и 8.79 - 9.77 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPFF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SPFF?
В прошлом Global X SuperIncome Preferred ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.43 и 3.85% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.43
- Open
- 9.49
- Bid
- 9.44
- Ask
- 9.74
- Low
- 9.44
- High
- 9.50
- Объем
- 68
- Дневное изменение
- 0.11%
- Месячное изменение
- 0.53%
- 6-месячное изменение
- 3.62%
- Годовое изменение
- 3.85%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%