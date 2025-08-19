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SPFF: Global X SuperIncome Preferred ETF

9.44 USD 0.01 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SPFF за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.44, а максимальная — 9.50.

Следите за динамикой Global X SuperIncome Preferred ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SPFF сегодня?

Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) сегодня оценивается на уровне 9.44. Инструмент торгуется в пределах 9.44 - 9.50, вчерашнее закрытие составило 9.43, а торговый объем достиг 68. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPFF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X SuperIncome Preferred ETF?

Global X SuperIncome Preferred ETF в настоящее время оценивается в 9.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.85% и USD. Отслеживайте движения SPFF на графике в реальном времени.

Как купить акции SPFF?

Вы можете купить акции Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) по текущей цене 9.44. Ордера обычно размещаются около 9.44 или 9.74, тогда как 68 и -0.53% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPFF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SPFF?

Инвестирование в Global X SuperIncome Preferred ETF предполагает учет годового диапазона 8.79 - 9.77 и текущей цены 9.44. Многие сравнивают 0.53% и 3.62% перед размещением ордеров на 9.44 или 9.74. Изучайте ежедневные изменения цены SPFF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X SuperIncome Preferred ETF?

Самая высокая цена Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) за последний год составила 9.77. Акции заметно колебались в пределах 8.79 - 9.77, сравнение с 9.43 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X SuperIncome Preferred ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X SuperIncome Preferred ETF?

Самая низкая цена Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) за год составила 8.79. Сравнение с текущими 9.44 и 8.79 - 9.77 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPFF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SPFF?

В прошлом Global X SuperIncome Preferred ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.43 и 3.85% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.44 9.50
Годовой диапазон
8.79 9.77
Предыдущее закрытие
9.43
Open
9.49
Bid
9.44
Ask
9.74
Low
9.44
High
9.50
Объем
68
Дневное изменение
0.11%
Месячное изменение
0.53%
6-месячное изменение
3.62%
Годовое изменение
3.85%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%