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SPFF: Global X 高收益优先股 ETF

9.48 USD 0.04 (0.42%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SPFF汇率已更改0.42%。当日，交易品种以低点9.43和高点9.48进行交易。

关注Global X 高收益优先股 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
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SPFF新闻

常见问题解答

SPFF股票今天的价格是多少？

Global X 高收益优先股 ETF股票今天的定价为9.48。它在9.43 - 9.48范围内交易，昨天的收盘价为9.44，交易量达到31。SPFF的实时价格图表显示了这些更新。

Global X 高收益优先股 ETF股票是否支付股息？

Global X 高收益优先股 ETF目前的价值为9.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.29%和USD。实时查看图表以跟踪SPFF走势。

如何购买SPFF股票？

您可以以9.48的当前价格购买Global X 高收益优先股 ETF股票。订单通常设置在9.48或9.78附近，而31和0.32%显示市场活动。立即关注SPFF的实时图表更新。

如何投资SPFF股票？

投资Global X 高收益优先股 ETF需要考虑年度范围8.79 - 9.77和当前价格9.48。许多人在以9.48或9.78下订单之前，会比较0.96%和。实时查看SPFF价格图表，了解每日变化。

Global X 高收益优先股 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global X 高收益优先股 ETF的最高价格是9.77。在8.79 - 9.77内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X 高收益优先股 ETF的绩效。

Global X 高收益优先股 ETF股票的最低价格是多少？

Global X 高收益优先股 ETF（SPFF）的最低价格为8.79。将其与当前的9.48和8.79 - 9.77进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPFF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SPFF股票是什么时候拆分的？

Global X 高收益优先股 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.44和4.29%中可见。

日范围
9.43 9.48
年范围
8.79 9.77
前一天收盘价
9.44
开盘价
9.45
卖价
9.48
买价
9.78
最低价
9.43
最高价
9.48
交易量
31
日变化
0.42%
月变化
0.96%
6个月变化
4.06%
年变化
4.29%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%