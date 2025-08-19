SPFF: Global X 高收益优先股 ETF
今日SPFF汇率已更改0.42%。当日，交易品种以低点9.43和高点9.48进行交易。
关注Global X 高收益优先股 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPFF新闻
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常见问题解答
SPFF股票今天的价格是多少？
Global X 高收益优先股 ETF股票今天的定价为9.48。它在9.43 - 9.48范围内交易，昨天的收盘价为9.44，交易量达到31。SPFF的实时价格图表显示了这些更新。
Global X 高收益优先股 ETF股票是否支付股息？
Global X 高收益优先股 ETF目前的价值为9.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.29%和USD。实时查看图表以跟踪SPFF走势。
如何购买SPFF股票？
您可以以9.48的当前价格购买Global X 高收益优先股 ETF股票。订单通常设置在9.48或9.78附近，而31和0.32%显示市场活动。立即关注SPFF的实时图表更新。
如何投资SPFF股票？
投资Global X 高收益优先股 ETF需要考虑年度范围8.79 - 9.77和当前价格9.48。许多人在以9.48或9.78下订单之前，会比较0.96%和。实时查看SPFF价格图表，了解每日变化。
Global X 高收益优先股 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Global X 高收益优先股 ETF的最高价格是9.77。在8.79 - 9.77内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X 高收益优先股 ETF的绩效。
Global X 高收益优先股 ETF股票的最低价格是多少？
Global X 高收益优先股 ETF（SPFF）的最低价格为8.79。将其与当前的9.48和8.79 - 9.77进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPFF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SPFF股票是什么时候拆分的？
Global X 高收益优先股 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.44和4.29%中可见。
- 前一天收盘价
- 9.44
- 开盘价
- 9.45
- 卖价
- 9.48
- 买价
- 9.78
- 最低价
- 9.43
- 最高价
- 9.48
- 交易量
- 31
- 日变化
- 0.42%
- 月变化
- 0.96%
- 6个月变化
- 4.06%
- 年变化
- 4.29%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%