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SOVF: Elevation Series Trust Sovereign's Capital Flourish Fund
Курс SOVF за сегодня изменился на -0.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.89, а максимальная — 32.02.
Следите за динамикой Elevation Series Trust Sovereign's Capital Flourish Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SOVF сегодня?
Elevation Series Trust Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) сегодня оценивается на уровне 31.89. Инструмент торгуется в пределах 31.89 - 32.02, вчерашнее закрытие составило 32.15, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SOVF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Elevation Series Trust Sovereign's Capital Flourish Fund?
Elevation Series Trust Sovereign's Capital Flourish Fund в настоящее время оценивается в 31.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.62% и USD. Отслеживайте движения SOVF на графике в реальном времени.
Как купить акции SOVF?
Вы можете купить акции Elevation Series Trust Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) по текущей цене 31.89. Ордера обычно размещаются около 31.89 или 32.19, тогда как 5 и -0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SOVF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SOVF?
Инвестирование в Elevation Series Trust Sovereign's Capital Flourish Fund предполагает учет годового диапазона 26.51 - 32.15 и текущей цены 31.89. Многие сравнивают 2.41% и 13.61% перед размещением ордеров на 31.89 или 32.19. Изучайте ежедневные изменения цены SOVF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Elevation Series Trust Sovereign's Capital Flourish Fund?
Самая высокая цена Elevation Series Trust Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) за последний год составила 32.15. Акции заметно колебались в пределах 26.51 - 32.15, сравнение с 32.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Elevation Series Trust Sovereign's Capital Flourish Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Elevation Series Trust Sovereign's Capital Flourish Fund?
Самая низкая цена Elevation Series Trust Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) за год составила 26.51. Сравнение с текущими 31.89 и 26.51 - 32.15 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SOVF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SOVF?
В прошлом Elevation Series Trust Sovereign's Capital Flourish Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.15 и 11.62% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.15
- Open
- 31.97
- Bid
- 31.89
- Ask
- 32.19
- Low
- 31.89
- High
- 32.02
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -0.81%
- Месячное изменение
- 2.41%
- 6-месячное изменение
- 13.61%
- Годовое изменение
- 11.62%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%