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SOVF: Elevation Series Trust Sovereign's Capital Flourish Fund

31.89 USD 0.26 (0.81%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SOVF за сегодня изменился на -0.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.89, а максимальная — 32.02.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SOVF сегодня?

Elevation Series Trust Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) сегодня оценивается на уровне 31.89. Инструмент торгуется в пределах 31.89 - 32.02, вчерашнее закрытие составило 32.15, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SOVF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Elevation Series Trust Sovereign's Capital Flourish Fund?

Elevation Series Trust Sovereign's Capital Flourish Fund в настоящее время оценивается в 31.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.62% и USD. Отслеживайте движения SOVF на графике в реальном времени.

Как купить акции SOVF?

Вы можете купить акции Elevation Series Trust Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) по текущей цене 31.89. Ордера обычно размещаются около 31.89 или 32.19, тогда как 5 и -0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SOVF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SOVF?

Инвестирование в Elevation Series Trust Sovereign's Capital Flourish Fund предполагает учет годового диапазона 26.51 - 32.15 и текущей цены 31.89. Многие сравнивают 2.41% и 13.61% перед размещением ордеров на 31.89 или 32.19. Изучайте ежедневные изменения цены SOVF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Elevation Series Trust Sovereign's Capital Flourish Fund?

Самая высокая цена Elevation Series Trust Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) за последний год составила 32.15. Акции заметно колебались в пределах 26.51 - 32.15, сравнение с 32.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Elevation Series Trust Sovereign's Capital Flourish Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Elevation Series Trust Sovereign's Capital Flourish Fund?

Самая низкая цена Elevation Series Trust Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) за год составила 26.51. Сравнение с текущими 31.89 и 26.51 - 32.15 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SOVF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SOVF?

В прошлом Elevation Series Trust Sovereign's Capital Flourish Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.15 и 11.62% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.89 32.02
Годовой диапазон
26.51 32.15
Предыдущее закрытие
32.15
Open
31.97
Bid
31.89
Ask
32.19
Low
31.89
High
32.02
Объем
5
Дневное изменение
-0.81%
Месячное изменение
2.41%
6-месячное изменение
13.61%
Годовое изменение
11.62%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%