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SOVF: Elevation Series Trust Sovereign's Capital Flourish Fund

31.98 USD 0.09 (0.28%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SOVF汇率已更改0.28%。当日，交易品种以低点31.92和高点32.00进行交易。

关注Elevation Series Trust Sovereign's Capital Flourish Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SOVF股票今天的价格是多少？

Elevation Series Trust Sovereign's Capital Flourish Fund股票今天的定价为31.98。它在31.92 - 32.00范围内交易，昨天的收盘价为31.89，交易量达到4。SOVF的实时价格图表显示了这些更新。

Elevation Series Trust Sovereign's Capital Flourish Fund股票是否支付股息？

Elevation Series Trust Sovereign's Capital Flourish Fund目前的价值为31.98。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.94%和USD。实时查看图表以跟踪SOVF走势。

如何购买SOVF股票？

您可以以31.98的当前价格购买Elevation Series Trust Sovereign's Capital Flourish Fund股票。订单通常设置在31.98或32.28附近，而4和-0.06%显示市场活动。立即关注SOVF的实时图表更新。

如何投资SOVF股票？

投资Elevation Series Trust Sovereign's Capital Flourish Fund需要考虑年度范围26.51 - 32.15和当前价格31.98。许多人在以31.98或32.28下订单之前，会比较2.70%和。实时查看SOVF价格图表，了解每日变化。

Elevation Series Trust Sovereign's Capital Flourish Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Elevation Series Trust Sovereign's Capital Flourish Fund的最高价格是32.15。在26.51 - 32.15内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Elevation Series Trust Sovereign's Capital Flourish Fund的绩效。

Elevation Series Trust Sovereign's Capital Flourish Fund股票的最低价格是多少？

Elevation Series Trust Sovereign's Capital Flourish Fund（SOVF）的最低价格为26.51。将其与当前的31.98和26.51 - 32.15进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SOVF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SOVF股票是什么时候拆分的？

Elevation Series Trust Sovereign's Capital Flourish Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.89和11.94%中可见。

日范围
31.92 32.00
年范围
26.51 32.15
前一天收盘价
31.89
开盘价
32.00
卖价
31.98
买价
32.28
最低价
31.92
最高价
32.00
交易量
4
日变化
0.28%
月变化
2.70%
6个月变化
13.93%
年变化
11.94%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%