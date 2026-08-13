SOVF: Elevation Series Trust Sovereign's Capital Flourish Fund
今日SOVF汇率已更改0.28%。当日，交易品种以低点31.92和高点32.00进行交易。
关注Elevation Series Trust Sovereign's Capital Flourish Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
SOVF股票今天的价格是多少？
Elevation Series Trust Sovereign's Capital Flourish Fund股票今天的定价为31.98。它在31.92 - 32.00范围内交易，昨天的收盘价为31.89，交易量达到4。SOVF的实时价格图表显示了这些更新。
Elevation Series Trust Sovereign's Capital Flourish Fund股票是否支付股息？
Elevation Series Trust Sovereign's Capital Flourish Fund目前的价值为31.98。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.94%和USD。实时查看图表以跟踪SOVF走势。
如何购买SOVF股票？
您可以以31.98的当前价格购买Elevation Series Trust Sovereign's Capital Flourish Fund股票。订单通常设置在31.98或32.28附近，而4和-0.06%显示市场活动。立即关注SOVF的实时图表更新。
如何投资SOVF股票？
投资Elevation Series Trust Sovereign's Capital Flourish Fund需要考虑年度范围26.51 - 32.15和当前价格31.98。许多人在以31.98或32.28下订单之前，会比较2.70%和。实时查看SOVF价格图表，了解每日变化。
Elevation Series Trust Sovereign's Capital Flourish Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Elevation Series Trust Sovereign's Capital Flourish Fund的最高价格是32.15。在26.51 - 32.15内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Elevation Series Trust Sovereign's Capital Flourish Fund的绩效。
Elevation Series Trust Sovereign's Capital Flourish Fund股票的最低价格是多少？
Elevation Series Trust Sovereign's Capital Flourish Fund（SOVF）的最低价格为26.51。将其与当前的31.98和26.51 - 32.15进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SOVF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SOVF股票是什么时候拆分的？
Elevation Series Trust Sovereign's Capital Flourish Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.89和11.94%中可见。
- 前一天收盘价
- 31.89
- 开盘价
- 32.00
- 卖价
- 31.98
- 买价
- 32.28
- 最低价
- 31.92
- 最高价
- 32.00
- 交易量
- 4
- 日变化
- 0.28%
- 月变化
- 2.70%
- 6个月变化
- 13.93%
- 年变化
- 11.94%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%