КотировкиРазделы
Валюты / SOLV
Назад в Рынок акций США

SOLV

74.11 USD 0.90 (1.23%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SOLV за сегодня изменился на 1.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 73.10, а максимальная — 74.35.

Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
73.10 74.35
Годовой диапазон
60.70 85.71
Предыдущее закрытие
73.21
Open
73.10
Bid
74.11
Ask
74.41
Low
73.10
High
74.35
Объем
1.877 K
Дневное изменение
1.23%
Месячное изменение
2.59%
6-месячное изменение
-2.31%
Годовое изменение
6.79%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.