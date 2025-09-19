Währungen / SOLV
SOLV
74.39 USD 0.34 (0.46%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SOLV hat sich für heute um 0.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 74.16 bis zu einem Hoch von 75.08 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
74.16 75.08
Jahresspanne
60.70 85.71
- Vorheriger Schlusskurs
- 74.05
- Eröffnung
- 74.49
- Bid
- 74.39
- Ask
- 74.69
- Tief
- 74.16
- Hoch
- 75.08
- Volumen
- 1.326 K
- Tagesänderung
- 0.46%
- Monatsänderung
- 2.98%
- 6-Monatsänderung
- -1.94%
- Jahresänderung
- 7.19%
