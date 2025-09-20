Valute / SOLV
SOLV
73.72 USD 0.67 (0.90%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SOLV ha avuto una variazione del -0.90% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 73.69 e ad un massimo di 74.75.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato.
Intervallo Giornaliero
73.69 74.75
Intervallo Annuale
60.70 85.71
- Chiusura Precedente
- 74.39
- Apertura
- 74.69
- Bid
- 73.72
- Ask
- 74.02
- Minimo
- 73.69
- Massimo
- 74.75
- Volume
- 1.154 K
- Variazione giornaliera
- -0.90%
- Variazione Mensile
- 2.05%
- Variazione Semestrale
- -2.82%
- Variazione Annuale
- 6.22%
20 settembre, sabato