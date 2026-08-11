КотировкиРазделы
Валюты / SNPG
Назад в Рынок акций США

SNPG: DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF

60.16 USD 0.13 (0.22%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SNPG за сегодня изменился на 0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 60.07, а максимальная — 60.18.

Следите за динамикой DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SNPG сегодня?

DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) сегодня оценивается на уровне 60.16. Инструмент торгуется в пределах 60.07 - 60.18, вчерашнее закрытие составило 60.03, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SNPG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF?

DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF в настоящее время оценивается в 60.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.78% и USD. Отслеживайте движения SNPG на графике в реальном времени.

Как купить акции SNPG?

Вы можете купить акции DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) по текущей цене 60.16. Ордера обычно размещаются около 60.16 или 60.46, тогда как 7 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SNPG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SNPG?

Инвестирование в DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF предполагает учет годового диапазона 46.90 - 60.52 и текущей цены 60.16. Многие сравнивают 3.33% и 17.16% перед размещением ордеров на 60.16 или 60.46. Изучайте ежедневные изменения цены SNPG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF?

Самая высокая цена DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) за последний год составила 60.52. Акции заметно колебались в пределах 46.90 - 60.52, сравнение с 60.03 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF?

Самая низкая цена DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) за год составила 46.90. Сравнение с текущими 60.16 и 46.90 - 60.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SNPG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SNPG?

В прошлом DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 60.03 и 21.78% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
60.07 60.18
Годовой диапазон
46.90 60.52
Предыдущее закрытие
60.03
Open
60.18
Bid
60.16
Ask
60.46
Low
60.07
High
60.18
Объем
7
Дневное изменение
0.22%
Месячное изменение
3.33%
6-месячное изменение
17.16%
Годовое изменение
21.78%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%