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SNPG: DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF
Курс SNPG за сегодня изменился на 0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 60.07, а максимальная — 60.18.
Следите за динамикой DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SNPG сегодня?
DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) сегодня оценивается на уровне 60.16. Инструмент торгуется в пределах 60.07 - 60.18, вчерашнее закрытие составило 60.03, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SNPG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF?
DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF в настоящее время оценивается в 60.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.78% и USD. Отслеживайте движения SNPG на графике в реальном времени.
Как купить акции SNPG?
Вы можете купить акции DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) по текущей цене 60.16. Ордера обычно размещаются около 60.16 или 60.46, тогда как 7 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SNPG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SNPG?
Инвестирование в DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF предполагает учет годового диапазона 46.90 - 60.52 и текущей цены 60.16. Многие сравнивают 3.33% и 17.16% перед размещением ордеров на 60.16 или 60.46. Изучайте ежедневные изменения цены SNPG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF?
Самая высокая цена DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) за последний год составила 60.52. Акции заметно колебались в пределах 46.90 - 60.52, сравнение с 60.03 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF?
Самая низкая цена DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) за год составила 46.90. Сравнение с текущими 60.16 и 46.90 - 60.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SNPG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SNPG?
В прошлом DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 60.03 и 21.78% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 60.03
- Open
- 60.18
- Bid
- 60.16
- Ask
- 60.46
- Low
- 60.07
- High
- 60.18
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- 0.22%
- Месячное изменение
- 3.33%
- 6-месячное изменение
- 17.16%
- Годовое изменение
- 21.78%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%