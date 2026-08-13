SNPG: DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF
今日SNPG汇率已更改0.22%。当日，交易品种以低点60.07和高点60.18进行交易。
关注DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
SNPG股票今天的价格是多少？
DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF股票今天的定价为60.16。它在60.07 - 60.18范围内交易，昨天的收盘价为60.03，交易量达到7。SNPG的实时价格图表显示了这些更新。
DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF股票是否支付股息？
DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF目前的价值为60.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.78%和USD。实时查看图表以跟踪SNPG走势。
如何购买SNPG股票？
您可以以60.16的当前价格购买DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF股票。订单通常设置在60.16或60.46附近，而7和-0.03%显示市场活动。立即关注SNPG的实时图表更新。
如何投资SNPG股票？
投资DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF需要考虑年度范围46.90 - 60.52和当前价格60.16。许多人在以60.16或60.46下订单之前，会比较3.33%和。实时查看SNPG价格图表，了解每日变化。
DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF的最高价格是60.52。在46.90 - 60.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF的绩效。
DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF股票的最低价格是多少？
DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF（SNPG）的最低价格为46.90。将其与当前的60.16和46.90 - 60.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SNPG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SNPG股票是什么时候拆分的？
DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、60.03和21.78%中可见。
- 前一天收盘价
- 60.03
- 开盘价
- 60.18
- 卖价
- 60.16
- 买价
- 60.46
- 最低价
- 60.07
- 最高价
- 60.18
- 交易量
- 7
- 日变化
- 0.22%
- 月变化
- 3.33%
- 6个月变化
- 17.16%
- 年变化
- 21.78%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%