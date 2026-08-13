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SNPG: DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF

60.16 USD 0.13 (0.22%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SNPG汇率已更改0.22%。当日，交易品种以低点60.07和高点60.18进行交易。

关注DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SNPG股票今天的价格是多少？

DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF股票今天的定价为60.16。它在60.07 - 60.18范围内交易，昨天的收盘价为60.03，交易量达到7。SNPG的实时价格图表显示了这些更新。

DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF股票是否支付股息？

DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF目前的价值为60.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.78%和USD。实时查看图表以跟踪SNPG走势。

如何购买SNPG股票？

您可以以60.16的当前价格购买DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF股票。订单通常设置在60.16或60.46附近，而7和-0.03%显示市场活动。立即关注SNPG的实时图表更新。

如何投资SNPG股票？

投资DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF需要考虑年度范围46.90 - 60.52和当前价格60.16。许多人在以60.16或60.46下订单之前，会比较3.33%和。实时查看SNPG价格图表，了解每日变化。

DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF的最高价格是60.52。在46.90 - 60.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF的绩效。

DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF股票的最低价格是多少？

DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF（SNPG）的最低价格为46.90。将其与当前的60.16和46.90 - 60.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SNPG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SNPG股票是什么时候拆分的？

DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、60.03和21.78%中可见。

日范围
60.07 60.18
年范围
46.90 60.52
前一天收盘价
60.03
开盘价
60.18
卖价
60.16
买价
60.46
最低价
60.07
最高价
60.18
交易量
7
日变化
0.22%
月变化
3.33%
6个月变化
17.16%
年变化
21.78%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%