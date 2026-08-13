SNPG股票今天的价格是多少？ DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF股票今天的定价为60.16。它在60.07 - 60.18范围内交易，昨天的收盘价为60.03，交易量达到7。SNPG的实时价格图表显示了这些更新。

DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF股票是否支付股息？ DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF目前的价值为60.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.78%和USD。实时查看图表以跟踪SNPG走势。

如何购买SNPG股票？ 您可以以60.16的当前价格购买DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF股票。订单通常设置在60.16或60.46附近，而7和-0.03%显示市场活动。立即关注SNPG的实时图表更新。

如何投资SNPG股票？ 投资DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF需要考虑年度范围46.90 - 60.52和当前价格60.16。许多人在以60.16或60.46下订单之前，会比较3.33%和。实时查看SNPG价格图表，了解每日变化。

DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF的最高价格是60.52。在46.90 - 60.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF的绩效。

DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF股票的最低价格是多少？ DBX ETF Trust Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF（SNPG）的最低价格为46.90。将其与当前的60.16和46.90 - 60.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SNPG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。