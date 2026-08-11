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SMHX: VanEck Fabless Semiconductor ETF
Курс SMHX за сегодня изменился на -3.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 58.00, а максимальная — 59.74.
Следите за динамикой VanEck Fabless Semiconductor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SMHX сегодня?
VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) сегодня оценивается на уровне 58.00. Инструмент торгуется в пределах 58.00 - 59.74, вчерашнее закрытие составило 59.88, а торговый объем достиг 115. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SMHX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck Fabless Semiconductor ETF?
VanEck Fabless Semiconductor ETF в настоящее время оценивается в 58.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 47.10% и USD. Отслеживайте движения SMHX на графике в реальном времени.
Как купить акции SMHX?
Вы можете купить акции VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) по текущей цене 58.00. Ордера обычно размещаются около 58.00 или 58.30, тогда как 115 и -2.91% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SMHX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SMHX?
Инвестирование в VanEck Fabless Semiconductor ETF предполагает учет годового диапазона 34.74 - 68.36 и текущей цены 58.00. Многие сравнивают 7.41% и 54.96% перед размещением ордеров на 58.00 или 58.30. Изучайте ежедневные изменения цены SMHX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции VanEck Fabless Semiconductor ETF?
Самая высокая цена VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) за последний год составила 68.36. Акции заметно колебались в пределах 34.74 - 68.36, сравнение с 59.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck Fabless Semiconductor ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции VanEck Fabless Semiconductor ETF?
Самая низкая цена VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) за год составила 34.74. Сравнение с текущими 58.00 и 34.74 - 68.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SMHX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SMHX?
В прошлом VanEck Fabless Semiconductor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 59.88 и 47.10% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 59.88
- Open
- 59.74
- Bid
- 58.00
- Ask
- 58.30
- Low
- 58.00
- High
- 59.74
- Объем
- 115
- Дневное изменение
- -3.14%
- Месячное изменение
- 7.41%
- 6-месячное изменение
- 54.96%
- Годовое изменение
- 47.10%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%