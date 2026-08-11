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SMHX: VanEck Fabless Semiconductor ETF

58.00 USD 1.88 (3.14%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SMHX за сегодня изменился на -3.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 58.00, а максимальная — 59.74.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SMHX сегодня?

VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) сегодня оценивается на уровне 58.00. Инструмент торгуется в пределах 58.00 - 59.74, вчерашнее закрытие составило 59.88, а торговый объем достиг 115. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SMHX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck Fabless Semiconductor ETF?

VanEck Fabless Semiconductor ETF в настоящее время оценивается в 58.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 47.10% и USD. Отслеживайте движения SMHX на графике в реальном времени.

Как купить акции SMHX?

Вы можете купить акции VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) по текущей цене 58.00. Ордера обычно размещаются около 58.00 или 58.30, тогда как 115 и -2.91% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SMHX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SMHX?

Инвестирование в VanEck Fabless Semiconductor ETF предполагает учет годового диапазона 34.74 - 68.36 и текущей цены 58.00. Многие сравнивают 7.41% и 54.96% перед размещением ордеров на 58.00 или 58.30. Изучайте ежедневные изменения цены SMHX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции VanEck Fabless Semiconductor ETF?

Самая высокая цена VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) за последний год составила 68.36. Акции заметно колебались в пределах 34.74 - 68.36, сравнение с 59.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck Fabless Semiconductor ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции VanEck Fabless Semiconductor ETF?

Самая низкая цена VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) за год составила 34.74. Сравнение с текущими 58.00 и 34.74 - 68.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SMHX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SMHX?

В прошлом VanEck Fabless Semiconductor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 59.88 и 47.10% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
58.00 59.74
Годовой диапазон
34.74 68.36
Предыдущее закрытие
59.88
Open
59.74
Bid
58.00
Ask
58.30
Low
58.00
High
59.74
Объем
115
Дневное изменение
-3.14%
Месячное изменение
7.41%
6-месячное изменение
54.96%
Годовое изменение
47.10%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%