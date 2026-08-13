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SMHX: VanEck Fabless Semiconductor ETF

57.76 USD 0.24 (0.41%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SMHX汇率已更改-0.41%。当日，交易品种以低点57.46和高点58.35进行交易。

关注VanEck Fabless Semiconductor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SMHX股票今天的价格是多少？

VanEck Fabless Semiconductor ETF股票今天的定价为57.76。它在57.46 - 58.35范围内交易，昨天的收盘价为58.00，交易量达到65。SMHX的实时价格图表显示了这些更新。

VanEck Fabless Semiconductor ETF股票是否支付股息？

VanEck Fabless Semiconductor ETF目前的价值为57.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注46.49%和USD。实时查看图表以跟踪SMHX走势。

如何购买SMHX股票？

您可以以57.76的当前价格购买VanEck Fabless Semiconductor ETF股票。订单通常设置在57.76或58.06附近，而65和-0.99%显示市场活动。立即关注SMHX的实时图表更新。

如何投资SMHX股票？

投资VanEck Fabless Semiconductor ETF需要考虑年度范围34.74 - 68.36和当前价格57.76。许多人在以57.76或58.06下订单之前，会比较6.96%和。实时查看SMHX价格图表，了解每日变化。

VanEck Fabless Semiconductor ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VanEck Fabless Semiconductor ETF的最高价格是68.36。在34.74 - 68.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck Fabless Semiconductor ETF的绩效。

VanEck Fabless Semiconductor ETF股票的最低价格是多少？

VanEck Fabless Semiconductor ETF（SMHX）的最低价格为34.74。将其与当前的57.76和34.74 - 68.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SMHX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SMHX股票是什么时候拆分的？

VanEck Fabless Semiconductor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、58.00和46.49%中可见。

日范围
57.46 58.35
年范围
34.74 68.36
前一天收盘价
58.00
开盘价
58.34
卖价
57.76
买价
58.06
最低价
57.46
最高价
58.35
交易量
65
日变化
-0.41%
月变化
6.96%
6个月变化
54.31%
年变化
46.49%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%