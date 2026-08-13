SMHX股票今天的价格是多少？ VanEck Fabless Semiconductor ETF股票今天的定价为57.76。它在57.46 - 58.35范围内交易，昨天的收盘价为58.00，交易量达到65。SMHX的实时价格图表显示了这些更新。

VanEck Fabless Semiconductor ETF股票是否支付股息？ VanEck Fabless Semiconductor ETF目前的价值为57.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注46.49%和USD。实时查看图表以跟踪SMHX走势。

如何购买SMHX股票？ 您可以以57.76的当前价格购买VanEck Fabless Semiconductor ETF股票。订单通常设置在57.76或58.06附近，而65和-0.99%显示市场活动。立即关注SMHX的实时图表更新。

如何投资SMHX股票？ 投资VanEck Fabless Semiconductor ETF需要考虑年度范围34.74 - 68.36和当前价格57.76。许多人在以57.76或58.06下订单之前，会比较6.96%和。实时查看SMHX价格图表，了解每日变化。

VanEck Fabless Semiconductor ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，VanEck Fabless Semiconductor ETF的最高价格是68.36。在34.74 - 68.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck Fabless Semiconductor ETF的绩效。

VanEck Fabless Semiconductor ETF股票的最低价格是多少？ VanEck Fabless Semiconductor ETF（SMHX）的最低价格为34.74。将其与当前的57.76和34.74 - 68.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SMHX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。