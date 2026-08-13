SMHX: VanEck Fabless Semiconductor ETF
今日SMHX汇率已更改-0.41%。当日，交易品种以低点57.46和高点58.35进行交易。
关注VanEck Fabless Semiconductor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
SMHX股票今天的价格是多少？
VanEck Fabless Semiconductor ETF股票今天的定价为57.76。它在57.46 - 58.35范围内交易，昨天的收盘价为58.00，交易量达到65。SMHX的实时价格图表显示了这些更新。
VanEck Fabless Semiconductor ETF股票是否支付股息？
VanEck Fabless Semiconductor ETF目前的价值为57.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注46.49%和USD。实时查看图表以跟踪SMHX走势。
如何购买SMHX股票？
您可以以57.76的当前价格购买VanEck Fabless Semiconductor ETF股票。订单通常设置在57.76或58.06附近，而65和-0.99%显示市场活动。立即关注SMHX的实时图表更新。
如何投资SMHX股票？
投资VanEck Fabless Semiconductor ETF需要考虑年度范围34.74 - 68.36和当前价格57.76。许多人在以57.76或58.06下订单之前，会比较6.96%和。实时查看SMHX价格图表，了解每日变化。
VanEck Fabless Semiconductor ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，VanEck Fabless Semiconductor ETF的最高价格是68.36。在34.74 - 68.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck Fabless Semiconductor ETF的绩效。
VanEck Fabless Semiconductor ETF股票的最低价格是多少？
VanEck Fabless Semiconductor ETF（SMHX）的最低价格为34.74。将其与当前的57.76和34.74 - 68.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SMHX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SMHX股票是什么时候拆分的？
VanEck Fabless Semiconductor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、58.00和46.49%中可见。
- 前一天收盘价
- 58.00
- 开盘价
- 58.34
- 卖价
- 57.76
- 买价
- 58.06
- 最低价
- 57.46
- 最高价
- 58.35
- 交易量
- 65
- 日变化
- -0.41%
- 月变化
- 6.96%
- 6个月变化
- 54.31%
- 年变化
- 46.49%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%