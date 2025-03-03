КотировкиРазделы
SLVP: iShares MSCI Global Silver Miners Fund

25.10 USD 0.56 (2.18%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SLVP за сегодня изменился на -2.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.02, а максимальная — 25.83.

Следите за динамикой iShares MSCI Global Silver Miners Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
25.02 25.83
Годовой диапазон
11.34 25.83
Предыдущее закрытие
25.66
Open
25.76
Bid
25.10
Ask
25.40
Low
25.02
High
25.83
Объем
511
Дневное изменение
-2.18%
Месячное изменение
11.95%
6-месячное изменение
69.94%
Годовое изменение
87.03%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.