Валюты / SLVP
SLVP: iShares MSCI Global Silver Miners Fund
25.10 USD 0.56 (2.18%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SLVP за сегодня изменился на -2.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.02, а максимальная — 25.83.
Следите за динамикой iShares MSCI Global Silver Miners Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
25.02 25.83
Годовой диапазон
11.34 25.83
- Предыдущее закрытие
- 25.66
- Open
- 25.76
- Bid
- 25.10
- Ask
- 25.40
- Low
- 25.02
- High
- 25.83
- Объем
- 511
- Дневное изменение
- -2.18%
- Месячное изменение
- 11.95%
- 6-месячное изменение
- 69.94%
- Годовое изменение
- 87.03%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.