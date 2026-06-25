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SKOR: FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund
Курс SKOR за сегодня изменился на -0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.88, а максимальная — 47.97.
Следите за динамикой FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SKOR сегодня?
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) сегодня оценивается на уровне 47.88. Инструмент торгуется в пределах 47.88 - 47.97, вчерашнее закрытие составило 48.03, а торговый объем достиг 70. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SKOR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund?
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund в настоящее время оценивается в 47.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.72% и USD. Отслеживайте движения SKOR на графике в реальном времени.
Как купить акции SKOR?
Вы можете купить акции FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) по текущей цене 47.88. Ордера обычно размещаются около 47.88 или 48.18, тогда как 70 и -0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SKOR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SKOR?
Инвестирование в FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund предполагает учет годового диапазона 47.87 - 49.53 и текущей цены 47.88. Многие сравнивают -0.04% и -2.70% перед размещением ордеров на 47.88 или 48.18. Изучайте ежедневные изменения цены SKOR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund?
Самая высокая цена FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) за последний год составила 49.53. Акции заметно колебались в пределах 47.87 - 49.53, сравнение с 48.03 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund?
Самая низкая цена FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) за год составила 47.87. Сравнение с текущими 47.88 и 47.87 - 49.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SKOR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SKOR?
В прошлом FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.03 и -1.72% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 48.03
- Open
- 47.97
- Bid
- 47.88
- Ask
- 48.18
- Low
- 47.88
- High
- 47.97
- Объем
- 70
- Дневное изменение
- -0.31%
- Месячное изменение
- -0.04%
- 6-месячное изменение
- -2.70%
- Годовое изменение
- -1.72%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%