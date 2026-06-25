КотировкиРазделы
Валюты / SKOR
Назад в Рынок акций США

SKOR: FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund

47.88 USD 0.15 (0.31%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SKOR за сегодня изменился на -0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.88, а максимальная — 47.97.

Следите за динамикой FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости SKOR

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SKOR сегодня?

FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) сегодня оценивается на уровне 47.88. Инструмент торгуется в пределах 47.88 - 47.97, вчерашнее закрытие составило 48.03, а торговый объем достиг 70. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SKOR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund?

FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund в настоящее время оценивается в 47.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.72% и USD. Отслеживайте движения SKOR на графике в реальном времени.

Как купить акции SKOR?

Вы можете купить акции FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) по текущей цене 47.88. Ордера обычно размещаются около 47.88 или 48.18, тогда как 70 и -0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SKOR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SKOR?

Инвестирование в FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund предполагает учет годового диапазона 47.87 - 49.53 и текущей цены 47.88. Многие сравнивают -0.04% и -2.70% перед размещением ордеров на 47.88 или 48.18. Изучайте ежедневные изменения цены SKOR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund?

Самая высокая цена FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) за последний год составила 49.53. Акции заметно колебались в пределах 47.87 - 49.53, сравнение с 48.03 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund?

Самая низкая цена FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) за год составила 47.87. Сравнение с текущими 47.88 и 47.87 - 49.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SKOR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SKOR?

В прошлом FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.03 и -1.72% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
47.88 47.97
Годовой диапазон
47.87 49.53
Предыдущее закрытие
48.03
Open
47.97
Bid
47.88
Ask
48.18
Low
47.88
High
47.97
Объем
70
Дневное изменение
-0.31%
Месячное изменение
-0.04%
6-месячное изменение
-2.70%
Годовое изменение
-1.72%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%