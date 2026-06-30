SKOR: FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund
今日SKOR汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点47.88和高点47.96进行交易。
关注FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
SKOR股票今天的价格是多少？
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund股票今天的定价为47.92。它在47.88 - 47.96范围内交易，昨天的收盘价为47.88，交易量达到153。SKOR的实时价格图表显示了这些更新。
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund股票是否支付股息？
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund目前的价值为47.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.64%和USD。实时查看图表以跟踪SKOR走势。
如何购买SKOR股票？
您可以以47.92的当前价格购买FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund股票。订单通常设置在47.92或48.22附近，而153和-0.08%显示市场活动。立即关注SKOR的实时图表更新。
如何投资SKOR股票？
投资FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund需要考虑年度范围47.87 - 49.53和当前价格47.92。许多人在以47.92或48.22下订单之前，会比较0.04%和。实时查看SKOR价格图表，了解每日变化。
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund的最高价格是49.53。在47.87 - 49.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund的绩效。
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund股票的最低价格是多少？
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund（SKOR）的最低价格为47.87。将其与当前的47.92和47.87 - 49.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SKOR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SKOR股票是什么时候拆分的？
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.88和-1.64%中可见。
- 前一天收盘价
- 47.88
- 开盘价
- 47.96
- 卖价
- 47.92
- 买价
- 48.22
- 最低价
- 47.88
- 最高价
- 47.96
- 交易量
- 153
- 日变化
- 0.08%
- 月变化
- 0.04%
- 6个月变化
- -2.62%
- 年变化
- -1.64%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%