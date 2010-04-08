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SIZE: iShares MSCI USA Size Factor ETF
Курс SIZE за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 184.19, а максимальная — 184.44.
Следите за динамикой iShares MSCI USA Size Factor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Торговые приложения для SIZE
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SIZE сегодня?
iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) сегодня оценивается на уровне 184.19. Инструмент торгуется в пределах 184.19 - 184.44, вчерашнее закрытие составило 184.28, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SIZE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI USA Size Factor ETF?
iShares MSCI USA Size Factor ETF в настоящее время оценивается в 184.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.14% и USD. Отслеживайте движения SIZE на графике в реальном времени.
Как купить акции SIZE?
Вы можете купить акции iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) по текущей цене 184.19. Ордера обычно размещаются около 184.19 или 184.49, тогда как 17 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SIZE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SIZE?
Инвестирование в iShares MSCI USA Size Factor ETF предполагает учет годового диапазона 154.66 - 184.44 и текущей цены 184.19. Многие сравнивают 2.25% и 9.29% перед размещением ордеров на 184.19 или 184.49. Изучайте ежедневные изменения цены SIZE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI USA Size Factor ETF?
Самая высокая цена iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) за последний год составила 184.44. Акции заметно колебались в пределах 154.66 - 184.44, сравнение с 184.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI USA Size Factor ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI USA Size Factor ETF?
Самая низкая цена iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) за год составила 154.66. Сравнение с текущими 184.19 и 154.66 - 184.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SIZE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SIZE?
В прошлом iShares MSCI USA Size Factor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 184.28 и 16.14% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 184.28
- Open
- 184.41
- Bid
- 184.19
- Ask
- 184.49
- Low
- 184.19
- High
- 184.44
- Объем
- 17
- Дневное изменение
- -0.05%
- Месячное изменение
- 2.25%
- 6-месячное изменение
- 9.29%
- Годовое изменение
- 16.14%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%