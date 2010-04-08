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SIZE: iShares MSCI USA Size Factor ETF

184.19 USD 0.09 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SIZE за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 184.19, а максимальная — 184.44.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SIZE сегодня?

iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) сегодня оценивается на уровне 184.19. Инструмент торгуется в пределах 184.19 - 184.44, вчерашнее закрытие составило 184.28, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SIZE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI USA Size Factor ETF?

iShares MSCI USA Size Factor ETF в настоящее время оценивается в 184.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.14% и USD. Отслеживайте движения SIZE на графике в реальном времени.

Как купить акции SIZE?

Вы можете купить акции iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) по текущей цене 184.19. Ордера обычно размещаются около 184.19 или 184.49, тогда как 17 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SIZE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SIZE?

Инвестирование в iShares MSCI USA Size Factor ETF предполагает учет годового диапазона 154.66 - 184.44 и текущей цены 184.19. Многие сравнивают 2.25% и 9.29% перед размещением ордеров на 184.19 или 184.49. Изучайте ежедневные изменения цены SIZE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI USA Size Factor ETF?

Самая высокая цена iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) за последний год составила 184.44. Акции заметно колебались в пределах 154.66 - 184.44, сравнение с 184.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI USA Size Factor ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI USA Size Factor ETF?

Самая низкая цена iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) за год составила 154.66. Сравнение с текущими 184.19 и 154.66 - 184.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SIZE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SIZE?

В прошлом iShares MSCI USA Size Factor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 184.28 и 16.14% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
184.19 184.44
Годовой диапазон
154.66 184.44
Предыдущее закрытие
184.28
Open
184.41
Bid
184.19
Ask
184.49
Low
184.19
High
184.44
Объем
17
Дневное изменение
-0.05%
Месячное изменение
2.25%
6-месячное изменение
9.29%
Годовое изменение
16.14%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%