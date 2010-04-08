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SIZE: iShares MSCI USA Size Factor ETF

185.12 USD 0.93 (0.50%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SIZE汇率已更改0.50%。当日，交易品种以低点184.74和高点185.20进行交易。

关注iShares MSCI USA Size Factor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

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常见问题解答

SIZE股票今天的价格是多少？

iShares MSCI USA Size Factor ETF股票今天的定价为185.12。它在184.74 - 185.20范围内交易，昨天的收盘价为184.19，交易量达到7。SIZE的实时价格图表显示了这些更新。

iShares MSCI USA Size Factor ETF股票是否支付股息？

iShares MSCI USA Size Factor ETF目前的价值为185.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.73%和USD。实时查看图表以跟踪SIZE走势。

如何购买SIZE股票？

您可以以185.12的当前价格购买iShares MSCI USA Size Factor ETF股票。订单通常设置在185.12或185.42附近，而7和0.21%显示市场活动。立即关注SIZE的实时图表更新。

如何投资SIZE股票？

投资iShares MSCI USA Size Factor ETF需要考虑年度范围154.66 - 185.20和当前价格185.12。许多人在以185.12或185.42下订单之前，会比较2.76%和。实时查看SIZE价格图表，了解每日变化。

iShares MSCI USA Size Factor ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares MSCI USA Size Factor ETF的最高价格是185.20。在154.66 - 185.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares MSCI USA Size Factor ETF的绩效。

iShares MSCI USA Size Factor ETF股票的最低价格是多少？

iShares MSCI USA Size Factor ETF（SIZE）的最低价格为154.66。将其与当前的185.12和154.66 - 185.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SIZE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SIZE股票是什么时候拆分的？

iShares MSCI USA Size Factor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、184.19和16.73%中可见。

日范围
184.74 185.20
年范围
154.66 185.20
前一天收盘价
184.19
开盘价
184.74
卖价
185.12
买价
185.42
最低价
184.74
最高价
185.20
交易量
7
日变化
0.50%
月变化
2.76%
6个月变化
9.84%
年变化
16.73%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%