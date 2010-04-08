如果您不想手动根据 Bollinger Bands 进行交易，也不想因为害怕错过最佳入场机会而连续数小时盯着图表，那么 Ultimate Bollinger Bands D 可以替您完成交易。该 EA 基于对 Gold（XAUUSD）超过 2 年历史数据进行的细致 backtest，其表现出的显著超额收益甚至也让我感到惊讶。 Backtest 结果： 在初始余额为 $100,000、每笔交易使用 1 lot 的情况下，利润超过 325%。 在超过 2 年的历史数据中共完成 808 笔交易。 相对于初始余额，Maximum drawdown 为 43%。这是一个需要认真考虑的数值，但要实现这样的表现，这种程度的 drawdown 是必要的。我本可以通过一些方法降低它，但那样会削弱 EA 对不断变化的市场环境的适应能力，并降低整体表现。为了让 EA 更加稳健，我选择保留目前的设置。 下方图片中显示的所有数据均来自 IC Markets，使用 GMT+2 的 broker time。请始终使用您自己 broker 的历史数据运行 backtest，以确认这些设置是否同样有效；如有需要，请进行