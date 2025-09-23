Курс SIHY за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.30, а максимальная — 45.33.

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