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SIHY: Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF
Курс SIHY за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.30, а максимальная — 45.33.
Следите за динамикой Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SIHY сегодня?
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) сегодня оценивается на уровне 45.32. Инструмент торгуется в пределах 45.30 - 45.33, вчерашнее закрытие составило 45.38, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SIHY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF?
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF в настоящее время оценивается в 45.32. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.90% и USD. Отслеживайте движения SIHY на графике в реальном времени.
Как купить акции SIHY?
Вы можете купить акции Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) по текущей цене 45.32. Ордера обычно размещаются около 45.32 или 45.62, тогда как 6 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SIHY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SIHY?
Инвестирование в Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF предполагает учет годового диапазона 44.31 - 46.68 и текущей цены 45.32. Многие сравнивают 0.55% и 0.31% перед размещением ордеров на 45.32 или 45.62. Изучайте ежедневные изменения цены SIHY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF?
Самая высокая цена Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) за последний год составила 46.68. Акции заметно колебались в пределах 44.31 - 46.68, сравнение с 45.38 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF?
Самая низкая цена Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) за год составила 44.31. Сравнение с текущими 45.32 и 44.31 - 46.68 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SIHY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SIHY?
В прошлом Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.38 и -0.90% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 45.38
- Open
- 45.31
- Bid
- 45.32
- Ask
- 45.62
- Low
- 45.30
- High
- 45.33
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- -0.13%
- Месячное изменение
- 0.55%
- 6-месячное изменение
- 0.31%
- Годовое изменение
- -0.90%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%