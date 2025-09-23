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SIHY: Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF

45.32 USD 0.06 (0.13%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SIHY за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.30, а максимальная — 45.33.

Следите за динамикой Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SIHY сегодня?

Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) сегодня оценивается на уровне 45.32. Инструмент торгуется в пределах 45.30 - 45.33, вчерашнее закрытие составило 45.38, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SIHY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF?

Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF в настоящее время оценивается в 45.32. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.90% и USD. Отслеживайте движения SIHY на графике в реальном времени.

Как купить акции SIHY?

Вы можете купить акции Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) по текущей цене 45.32. Ордера обычно размещаются около 45.32 или 45.62, тогда как 6 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SIHY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SIHY?

Инвестирование в Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF предполагает учет годового диапазона 44.31 - 46.68 и текущей цены 45.32. Многие сравнивают 0.55% и 0.31% перед размещением ордеров на 45.32 или 45.62. Изучайте ежедневные изменения цены SIHY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF?

Самая высокая цена Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) за последний год составила 46.68. Акции заметно колебались в пределах 44.31 - 46.68, сравнение с 45.38 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF?

Самая низкая цена Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) за год составила 44.31. Сравнение с текущими 45.32 и 44.31 - 46.68 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SIHY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SIHY?

В прошлом Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.38 и -0.90% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
45.30 45.33
Годовой диапазон
44.31 46.68
Предыдущее закрытие
45.38
Open
45.31
Bid
45.32
Ask
45.62
Low
45.30
High
45.33
Объем
6
Дневное изменение
-0.13%
Месячное изменение
0.55%
6-месячное изменение
0.31%
Годовое изменение
-0.90%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%