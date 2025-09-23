SIHY: Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF
今日SIHY汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点45.31和高点45.36进行交易。
关注Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SIHY新闻
常见问题解答
SIHY股票今天的价格是多少？
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF股票今天的定价为45.36。它在45.31 - 45.36范围内交易，昨天的收盘价为45.32，交易量达到27。SIHY的实时价格图表显示了这些更新。
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF股票是否支付股息？
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF目前的价值为45.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.81%和USD。实时查看图表以跟踪SIHY走势。
如何购买SIHY股票？
您可以以45.36的当前价格购买Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF股票。订单通常设置在45.36或45.66附近，而27和0.07%显示市场活动。立即关注SIHY的实时图表更新。
如何投资SIHY股票？
投资Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF需要考虑年度范围44.31 - 46.68和当前价格45.36。许多人在以45.36或45.66下订单之前，会比较0.64%和。实时查看SIHY价格图表，了解每日变化。
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF的最高价格是46.68。在44.31 - 46.68内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF的绩效。
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF股票的最低价格是多少？
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF（SIHY）的最低价格为44.31。将其与当前的45.36和44.31 - 46.68进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SIHY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SIHY股票是什么时候拆分的？
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.32和-0.81%中可见。
- 前一天收盘价
- 45.32
- 开盘价
- 45.33
- 卖价
- 45.36
- 买价
- 45.66
- 最低价
- 45.31
- 最高价
- 45.36
- 交易量
- 27
- 日变化
- 0.09%
- 月变化
- 0.64%
- 6个月变化
- 0.40%
- 年变化
- -0.81%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%