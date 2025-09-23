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SIHY: Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF

45.36 USD 0.04 (0.09%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SIHY汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点45.31和高点45.36进行交易。

关注Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SIHY新闻

常见问题解答

SIHY股票今天的价格是多少？

Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF股票今天的定价为45.36。它在45.31 - 45.36范围内交易，昨天的收盘价为45.32，交易量达到27。SIHY的实时价格图表显示了这些更新。

Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF股票是否支付股息？

Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF目前的价值为45.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.81%和USD。实时查看图表以跟踪SIHY走势。

如何购买SIHY股票？

您可以以45.36的当前价格购买Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF股票。订单通常设置在45.36或45.66附近，而27和0.07%显示市场活动。立即关注SIHY的实时图表更新。

如何投资SIHY股票？

投资Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF需要考虑年度范围44.31 - 46.68和当前价格45.36。许多人在以45.36或45.66下订单之前，会比较0.64%和。实时查看SIHY价格图表，了解每日变化。

Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF的最高价格是46.68。在44.31 - 46.68内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF的绩效。

Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF股票的最低价格是多少？

Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF（SIHY）的最低价格为44.31。将其与当前的45.36和44.31 - 46.68进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SIHY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SIHY股票是什么时候拆分的？

Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.32和-0.81%中可见。

日范围
45.31 45.36
年范围
44.31 46.68
前一天收盘价
45.32
开盘价
45.33
卖价
45.36
买价
45.66
最低价
45.31
最高价
45.36
交易量
27
日变化
0.09%
月变化
0.64%
6个月变化
0.40%
年变化
-0.81%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%