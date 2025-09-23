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SIFI: Harbor Scientific Alpha Income ETF
Курс SIFI за сегодня изменился на -0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.63, а максимальная — 43.63.
Следите за динамикой Harbor Scientific Alpha Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- D1
- W1
- MN
Новости SIFI
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SIFI сегодня?
Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) сегодня оценивается на уровне 43.63. Инструмент торгуется в пределах 43.63 - 43.63, вчерашнее закрытие составило 43.81, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SIFI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Harbor Scientific Alpha Income ETF?
Harbor Scientific Alpha Income ETF в настоящее время оценивается в 43.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.20% и USD. Отслеживайте движения SIFI на графике в реальном времени.
Как купить акции SIFI?
Вы можете купить акции Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) по текущей цене 43.63. Ордера обычно размещаются около 43.63 или 43.93, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SIFI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SIFI?
Инвестирование в Harbor Scientific Alpha Income ETF предполагает учет годового диапазона 42.96 - 44.61 и текущей цены 43.63. Многие сравнивают 0.60% и -0.37% перед размещением ордеров на 43.63 или 43.93. Изучайте ежедневные изменения цены SIFI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Harbor Scientific Alpha Income ETF?
Самая высокая цена Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) за последний год составила 44.61. Акции заметно колебались в пределах 42.96 - 44.61, сравнение с 43.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Harbor Scientific Alpha Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Harbor Scientific Alpha Income ETF?
Самая низкая цена Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) за год составила 42.96. Сравнение с текущими 43.63 и 42.96 - 44.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SIFI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SIFI?
В прошлом Harbor Scientific Alpha Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.81 и -2.20% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 43.81
- Open
- 43.63
- Bid
- 43.63
- Ask
- 43.93
- Low
- 43.63
- High
- 43.63
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.41%
- Месячное изменение
- 0.60%
- 6-месячное изменение
- -0.37%
- Годовое изменение
- -2.20%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%