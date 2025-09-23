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SIFI: Harbor Scientific Alpha Income ETF

43.63 USD 0.18 (0.41%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SIFI за сегодня изменился на -0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.63, а максимальная — 43.63.

Следите за динамикой Harbor Scientific Alpha Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SIFI сегодня?

Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) сегодня оценивается на уровне 43.63. Инструмент торгуется в пределах 43.63 - 43.63, вчерашнее закрытие составило 43.81, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SIFI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Harbor Scientific Alpha Income ETF?

Harbor Scientific Alpha Income ETF в настоящее время оценивается в 43.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.20% и USD. Отслеживайте движения SIFI на графике в реальном времени.

Как купить акции SIFI?

Вы можете купить акции Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) по текущей цене 43.63. Ордера обычно размещаются около 43.63 или 43.93, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SIFI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SIFI?

Инвестирование в Harbor Scientific Alpha Income ETF предполагает учет годового диапазона 42.96 - 44.61 и текущей цены 43.63. Многие сравнивают 0.60% и -0.37% перед размещением ордеров на 43.63 или 43.93. Изучайте ежедневные изменения цены SIFI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Harbor Scientific Alpha Income ETF?

Самая высокая цена Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) за последний год составила 44.61. Акции заметно колебались в пределах 42.96 - 44.61, сравнение с 43.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Harbor Scientific Alpha Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Harbor Scientific Alpha Income ETF?

Самая низкая цена Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) за год составила 42.96. Сравнение с текущими 43.63 и 42.96 - 44.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SIFI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SIFI?

В прошлом Harbor Scientific Alpha Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.81 и -2.20% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
43.63 43.63
Годовой диапазон
42.96 44.61
Предыдущее закрытие
43.81
Open
43.63
Bid
43.63
Ask
43.93
Low
43.63
High
43.63
Объем
1
Дневное изменение
-0.41%
Месячное изменение
0.60%
6-месячное изменение
-0.37%
Годовое изменение
-2.20%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%