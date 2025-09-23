报价部分
货币 / SIFI
回到股票

SIFI: SI金融集团

43.63 USD 0.18 (0.41%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SIFI汇率已更改-0.41%。当日，交易品种以低点43.63和高点43.63进行交易。

关注SI金融集团动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • D1
  • W1
  • MN

SIFI新闻

常见问题解答

SIFI股票今天的价格是多少？

SI金融集团股票今天的定价为43.63。它在43.63 - 43.63范围内交易，昨天的收盘价为43.81，交易量达到1。SIFI的实时价格图表显示了这些更新。

SI金融集团股票是否支付股息？

SI金融集团目前的价值为43.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.20%和USD。实时查看图表以跟踪SIFI走势。

如何购买SIFI股票？

您可以以43.63的当前价格购买SI金融集团股票。订单通常设置在43.63或43.93附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注SIFI的实时图表更新。

如何投资SIFI股票？

投资SI金融集团需要考虑年度范围42.96 - 44.61和当前价格43.63。许多人在以43.63或43.93下订单之前，会比较0.60%和。实时查看SIFI价格图表，了解每日变化。

SI金融集团股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SI金融集团的最高价格是44.61。在42.96 - 44.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SI金融集团的绩效。

SI金融集团股票的最低价格是多少？

SI金融集团（SIFI）的最低价格为42.96。将其与当前的43.63和42.96 - 44.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SIFI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SIFI股票是什么时候拆分的？

SI金融集团历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.81和-2.20%中可见。

日范围
43.63 43.63
年范围
42.96 44.61
前一天收盘价
43.81
开盘价
43.63
卖价
43.63
买价
43.93
最低价
43.63
最高价
43.63
交易量
1
日变化
-0.41%
月变化
0.60%
6个月变化
-0.37%
年变化
-2.20%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%