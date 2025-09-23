SIFI: SI金融集团
今日SIFI汇率已更改-0.41%。当日，交易品种以低点43.63和高点43.63进行交易。
关注SI金融集团动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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SIFI新闻
常见问题解答
SIFI股票今天的价格是多少？
SI金融集团股票今天的定价为43.63。它在43.63 - 43.63范围内交易，昨天的收盘价为43.81，交易量达到1。SIFI的实时价格图表显示了这些更新。
SI金融集团股票是否支付股息？
SI金融集团目前的价值为43.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.20%和USD。实时查看图表以跟踪SIFI走势。
如何购买SIFI股票？
您可以以43.63的当前价格购买SI金融集团股票。订单通常设置在43.63或43.93附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注SIFI的实时图表更新。
如何投资SIFI股票？
投资SI金融集团需要考虑年度范围42.96 - 44.61和当前价格43.63。许多人在以43.63或43.93下订单之前，会比较0.60%和。实时查看SIFI价格图表，了解每日变化。
SI金融集团股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SI金融集团的最高价格是44.61。在42.96 - 44.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SI金融集团的绩效。
SI金融集团股票的最低价格是多少？
SI金融集团（SIFI）的最低价格为42.96。将其与当前的43.63和42.96 - 44.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SIFI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SIFI股票是什么时候拆分的？
SI金融集团历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.81和-2.20%中可见。
- 前一天收盘价
- 43.81
- 开盘价
- 43.63
- 卖价
- 43.63
- 买价
- 43.93
- 最低价
- 43.63
- 最高价
- 43.63
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.41%
- 月变化
- 0.60%
- 6个月变化
- -0.37%
- 年变化
- -2.20%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%