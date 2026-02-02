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SCHY: Schwab International Dividend Equity ETF

33.46 USD 0.18 (0.54%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SCHY за сегодня изменился на -0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.35, а максимальная — 33.60.

Следите за динамикой Schwab International Dividend Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SCHY сегодня?

Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) сегодня оценивается на уровне 33.46. Инструмент торгуется в пределах 33.35 - 33.60, вчерашнее закрытие составило 33.64, а торговый объем достиг 1007. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SCHY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Schwab International Dividend Equity ETF?

Schwab International Dividend Equity ETF в настоящее время оценивается в 33.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.71% и USD. Отслеживайте движения SCHY на графике в реальном времени.

Как купить акции SCHY?

Вы можете купить акции Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) по текущей цене 33.46. Ордера обычно размещаются около 33.46 или 33.76, тогда как 1007 и -0.30% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SCHY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SCHY?

Инвестирование в Schwab International Dividend Equity ETF предполагает учет годового диапазона 27.45 - 34.04 и текущей цены 33.46. Многие сравнивают 0.12% и 0.48% перед размещением ордеров на 33.46 или 33.76. Изучайте ежедневные изменения цены SCHY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Schwab International Dividend Equity ETF?

Самая высокая цена Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) за последний год составила 34.04. Акции заметно колебались в пределах 27.45 - 34.04, сравнение с 33.64 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Schwab International Dividend Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Schwab International Dividend Equity ETF?

Самая низкая цена Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) за год составила 27.45. Сравнение с текущими 33.46 и 27.45 - 34.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SCHY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SCHY?

В прошлом Schwab International Dividend Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.64 и 20.71% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
33.35 33.60
Годовой диапазон
27.45 34.04
Предыдущее закрытие
33.64
Open
33.56
Bid
33.46
Ask
33.76
Low
33.35
High
33.60
Объем
1.007 K
Дневное изменение
-0.54%
Месячное изменение
0.12%
6-месячное изменение
0.48%
Годовое изменение
20.71%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%