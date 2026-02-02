- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SCHY: Schwab International Dividend Equity ETF
Курс SCHY за сегодня изменился на -0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.35, а максимальная — 33.60.
Следите за динамикой Schwab International Dividend Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SCHY
- Performance Insights - July 2026
- CIO Weekly: Will Earnings Sustain Equities Momentum?
- Shipping Choke Points Raise Business Costs Even After The Iran War
- Global Leading Indicators, June 2026 - Downturn Confirmed
- SCHY: International Dividend ETF That Can Offset A Technology Selloff
- AWF: Surviving But Higher Interest Rates May Suppress Growth (NYSE:AWF)
- Financial Independence Day: How Many Reach $1 Million? (NYSEARCA:SPY)
- Jensen Huang's $9 Trillion Productivity Claim
- Allocate With Intent: Active Equity Strategies For Changing Markets
- VYMI: Initiating Coverage On Vanguard's Low-Cost International Dividend ETF (NASDAQ:VYMI)
- VYMI: These 3 Qualities Will Drive This Fund's Outperformance (NASDAQ:VYMI)
- SCHY: Diversify Your Dividend Portfolio With One Click (NYSEARCA:SCHY)
- SCHY Can Bring Value To A Portfolio, But Less Than Its Peers (NYSEARCA:SCHY)
- Oil Is A Critical War Gauge For Tracking Iran Risk In Real Time
- A Different Supply-Side Shock
- 3 Strong International Equity Dividend ETFs
- NIHI ETF: Collect A 10% Tax-Efficient Yield From International Stocks (BATS:NIHI)
- Outlook For Global Economy As Middle East Conflict Creates A Critical 'Chokepoint'
- Undercovered Stocks: Willdan Group, LandBridge, FS KKR Capital And More
- AGD: Strong Earnings But Still Expensive (NYSE:AGD)
- SCHY: International Dividend ETF Above-Average Yield, Growth, Momentum (NYSEARCA:SCHY)
- The Shift To Outcome-Driven ETFs
- The U.S. Dollar’s Slide Has Been A Tailwind For Investing In Foreign Markets
- HDEF: Solid Dividends, But Don’t Expect Strong Growth (NYSEARCA:HDEF)
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SCHY сегодня?
Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) сегодня оценивается на уровне 33.46. Инструмент торгуется в пределах 33.35 - 33.60, вчерашнее закрытие составило 33.64, а торговый объем достиг 1007. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SCHY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Schwab International Dividend Equity ETF?
Schwab International Dividend Equity ETF в настоящее время оценивается в 33.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.71% и USD. Отслеживайте движения SCHY на графике в реальном времени.
Как купить акции SCHY?
Вы можете купить акции Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) по текущей цене 33.46. Ордера обычно размещаются около 33.46 или 33.76, тогда как 1007 и -0.30% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SCHY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SCHY?
Инвестирование в Schwab International Dividend Equity ETF предполагает учет годового диапазона 27.45 - 34.04 и текущей цены 33.46. Многие сравнивают 0.12% и 0.48% перед размещением ордеров на 33.46 или 33.76. Изучайте ежедневные изменения цены SCHY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Schwab International Dividend Equity ETF?
Самая высокая цена Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) за последний год составила 34.04. Акции заметно колебались в пределах 27.45 - 34.04, сравнение с 33.64 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Schwab International Dividend Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Schwab International Dividend Equity ETF?
Самая низкая цена Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) за год составила 27.45. Сравнение с текущими 33.46 и 27.45 - 34.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SCHY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SCHY?
В прошлом Schwab International Dividend Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.64 и 20.71% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 33.64
- Open
- 33.56
- Bid
- 33.46
- Ask
- 33.76
- Low
- 33.35
- High
- 33.60
- Объем
- 1.007 K
- Дневное изменение
- -0.54%
- Месячное изменение
- 0.12%
- 6-месячное изменение
- 0.48%
- Годовое изменение
- 20.71%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%