SCHY: Schwab International Dividend Equity ETF
今日SCHY汇率已更改-0.36%。当日，交易品种以低点33.33和高点33.52进行交易。
关注Schwab International Dividend Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
SCHY股票今天的价格是多少？
Schwab International Dividend Equity ETF股票今天的定价为33.34。它在33.33 - 33.52范围内交易，昨天的收盘价为33.46，交易量达到827。SCHY的实时价格图表显示了这些更新。
Schwab International Dividend Equity ETF股票是否支付股息？
Schwab International Dividend Equity ETF目前的价值为33.34。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.27%和USD。实时查看图表以跟踪SCHY走势。
如何购买SCHY股票？
您可以以33.34的当前价格购买Schwab International Dividend Equity ETF股票。订单通常设置在33.34或33.64附近，而827和-0.36%显示市场活动。立即关注SCHY的实时图表更新。
如何投资SCHY股票？
投资Schwab International Dividend Equity ETF需要考虑年度范围27.45 - 34.04和当前价格33.34。许多人在以33.34或33.64下订单之前，会比较-0.24%和。实时查看SCHY价格图表，了解每日变化。
Schwab International Dividend Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Schwab International Dividend Equity ETF的最高价格是34.04。在27.45 - 34.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Schwab International Dividend Equity ETF的绩效。
Schwab International Dividend Equity ETF股票的最低价格是多少？
Schwab International Dividend Equity ETF（SCHY）的最低价格为27.45。将其与当前的33.34和27.45 - 34.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SCHY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SCHY股票是什么时候拆分的？
Schwab International Dividend Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.46和20.27%中可见。
- 前一天收盘价
- 33.46
- 开盘价
- 33.46
- 卖价
- 33.34
- 买价
- 33.64
- 最低价
- 33.33
- 最高价
- 33.52
- 交易量
- 827
- 日变化
- -0.36%
- 月变化
- -0.24%
- 6个月变化
- 0.12%
- 年变化
- 20.27%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%