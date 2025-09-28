КотировкиРазделы
SCE-PK: Southern California Edison Company 5.45% Fixed-to-Floating Rate

23.84 USD 0.02 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SCE-PK за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.70, а максимальная — 23.94.

Следите за динамикой Southern California Edison Company 5.45% Fixed-to-Floating Rate. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
23.70 23.94
Годовой диапазон
22.03 24.41
Предыдущее закрытие
23.82
Open
23.70
Bid
23.84
Ask
24.14
Low
23.70
High
23.94
Объем
88
Дневное изменение
0.08%
Месячное изменение
1.06%
6-месячное изменение
3.16%
Годовое изменение
3.16%
28 сентября, воскресенье