SCE-PK: Southern California Edison Company 5.45% Fixed-to-Floating Rate

23.84 USD 0.02 (0.08%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

SCE-PK 환율이 오늘 0.08%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 23.70이고 고가는 23.94이었습니다.

Southern California Edison Company 5.45% Fixed-to-Floating Rate 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

자주 묻는 질문

What is SCE-PK stock price today?

Southern California Edison Company 5.45% Fixed-to-Floating Rate (SCE-PK) stock is priced at 23.84 today. It trades within 0.08%, yesterday's close was 23.82, and trading volume reached 88.

Does SCE-PK stock pay dividends?

Southern California Edison Company 5.45% Fixed-to-Floating Rate is currently valued at 23.84. Dividend policy depends on the company, while investors also watch 3.16% and USD.

How to buy SCE-PK stock?

You can buy Southern California Edison Company 5.45% Fixed-to-Floating Rate (SCE-PK) shares at the current price of 23.84. Orders are usually placed near 23.84 or 24.14, while 88 and 0.59% show market activity.

How to invest into SCE-PK stock?

Investing in Southern California Edison Company 5.45% Fixed-to-Floating Rate involves considering the yearly range 22.03 - 24.41 and current price 23.84. Many compare 1.06% and 3.16% before placing orders at 23.84 or 24.14.

What are SOUTHERN CALIFORNIA EDISON Co stock highest prices?

The highest price of SOUTHERN CALIFORNIA EDISON Co (SCE-PK) in the past year was 24.41. Within 22.03 - 24.41, the stock fluctuated notably, and comparing with 23.82 helps spot resistance levels.

What are SOUTHERN CALIFORNIA EDISON Co stock lowest prices?

The lowest price of SOUTHERN CALIFORNIA EDISON Co (SCE-PK) over the year was 22.03. Comparing it with the current 23.84 and 22.03 - 24.41 shows potential long-term entry points.

When did SCE-PK stock split?

Southern California Edison Company 5.45% Fixed-to-Floating Rate has gone through stock splits historically. These changes are visible in , 23.82, and 3.16% after corporate actions.

일일 변동 비율
23.70 23.94
년간 변동
22.03 24.41
이전 종가
23.82
시가
23.70
Bid
23.84
Ask
24.14
저가
23.70
고가
23.94
볼륨
88
일일 변동
0.08%
월 변동
1.06%
6개월 변동
3.16%
년간 변동율
3.16%
