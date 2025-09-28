- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
SCE-PK: Southern California Edison Company 5.45% Fixed-to-Floating Rate
SCE-PK 환율이 오늘 0.08%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 23.70이고 고가는 23.94이었습니다.
Southern California Edison Company 5.45% Fixed-to-Floating Rate 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
자주 묻는 질문
What is SCE-PK stock price today?
Southern California Edison Company 5.45% Fixed-to-Floating Rate (SCE-PK) stock is priced at 23.84 today. It trades within 0.08%, yesterday's close was 23.82, and trading volume reached 88.
Does SCE-PK stock pay dividends?
Southern California Edison Company 5.45% Fixed-to-Floating Rate is currently valued at 23.84. Dividend policy depends on the company, while investors also watch 3.16% and USD.
How to buy SCE-PK stock?
You can buy Southern California Edison Company 5.45% Fixed-to-Floating Rate (SCE-PK) shares at the current price of 23.84. Orders are usually placed near 23.84 or 24.14, while 88 and 0.59% show market activity.
How to invest into SCE-PK stock?
Investing in Southern California Edison Company 5.45% Fixed-to-Floating Rate involves considering the yearly range 22.03 - 24.41 and current price 23.84. Many compare 1.06% and 3.16% before placing orders at 23.84 or 24.14.
What are SOUTHERN CALIFORNIA EDISON Co stock highest prices?
The highest price of SOUTHERN CALIFORNIA EDISON Co (SCE-PK) in the past year was 24.41. Within 22.03 - 24.41, the stock fluctuated notably, and comparing with 23.82 helps spot resistance levels.
What are SOUTHERN CALIFORNIA EDISON Co stock lowest prices?
The lowest price of SOUTHERN CALIFORNIA EDISON Co (SCE-PK) over the year was 22.03. Comparing it with the current 23.84 and 22.03 - 24.41 shows potential long-term entry points.
When did SCE-PK stock split?
Southern California Edison Company 5.45% Fixed-to-Floating Rate has gone through stock splits historically. These changes are visible in , 23.82, and 3.16% after corporate actions.
- 이전 종가
- 23.82
- 시가
- 23.70
- Bid
- 23.84
- Ask
- 24.14
- 저가
- 23.70
- 고가
- 23.94
- 볼륨
- 88
- 일일 변동
- 0.08%
- 월 변동
- 1.06%
- 6개월 변동
- 3.16%
- 년간 변동율
- 3.16%