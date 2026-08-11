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SBND: Columbia Short Duration Bond ETF
Курс SBND за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.64, а максимальная — 18.68.
Следите за динамикой Columbia Short Duration Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SBND сегодня?
Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) сегодня оценивается на уровне 18.65. Инструмент торгуется в пределах 18.64 - 18.68, вчерашнее закрытие составило 18.68, а торговый объем достиг 62. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SBND в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Columbia Short Duration Bond ETF?
Columbia Short Duration Bond ETF в настоящее время оценивается в 18.65. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.96% и USD. Отслеживайте движения SBND на графике в реальном времени.
Как купить акции SBND?
Вы можете купить акции Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) по текущей цене 18.65. Ордера обычно размещаются около 18.65 или 18.95, тогда как 62 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SBND на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SBND?
Инвестирование в Columbia Short Duration Bond ETF предполагает учет годового диапазона 18.56 - 19.07 и текущей цены 18.65. Многие сравнивают 0.21% и -1.53% перед размещением ордеров на 18.65 или 18.95. Изучайте ежедневные изменения цены SBND на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Columbia Short Duration Bond ETF?
Самая высокая цена Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) за последний год составила 19.07. Акции заметно колебались в пределах 18.56 - 19.07, сравнение с 18.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Columbia Short Duration Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Columbia Short Duration Bond ETF?
Самая низкая цена Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) за год составила 18.56. Сравнение с текущими 18.65 и 18.56 - 19.07 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SBND во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SBND?
В прошлом Columbia Short Duration Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.68 и -0.96% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 18.68
- Open
- 18.66
- Bid
- 18.65
- Ask
- 18.95
- Low
- 18.64
- High
- 18.68
- Объем
- 62
- Дневное изменение
- -0.16%
- Месячное изменение
- 0.21%
- 6-месячное изменение
- -1.53%
- Годовое изменение
- -0.96%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%