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SBND: Columbia Short Duration Bond ETF

18.65 USD 0.03 (0.16%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SBND за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.64, а максимальная — 18.68.

Следите за динамикой Columbia Short Duration Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SBND сегодня?

Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) сегодня оценивается на уровне 18.65. Инструмент торгуется в пределах 18.64 - 18.68, вчерашнее закрытие составило 18.68, а торговый объем достиг 62. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SBND в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Columbia Short Duration Bond ETF?

Columbia Short Duration Bond ETF в настоящее время оценивается в 18.65. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.96% и USD. Отслеживайте движения SBND на графике в реальном времени.

Как купить акции SBND?

Вы можете купить акции Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) по текущей цене 18.65. Ордера обычно размещаются около 18.65 или 18.95, тогда как 62 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SBND на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SBND?

Инвестирование в Columbia Short Duration Bond ETF предполагает учет годового диапазона 18.56 - 19.07 и текущей цены 18.65. Многие сравнивают 0.21% и -1.53% перед размещением ордеров на 18.65 или 18.95. Изучайте ежедневные изменения цены SBND на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Columbia Short Duration Bond ETF?

Самая высокая цена Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) за последний год составила 19.07. Акции заметно колебались в пределах 18.56 - 19.07, сравнение с 18.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Columbia Short Duration Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Columbia Short Duration Bond ETF?

Самая низкая цена Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) за год составила 18.56. Сравнение с текущими 18.65 и 18.56 - 19.07 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SBND во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SBND?

В прошлом Columbia Short Duration Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.68 и -0.96% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
18.64 18.68
Годовой диапазон
18.56 19.07
Предыдущее закрытие
18.68
Open
18.66
Bid
18.65
Ask
18.95
Low
18.64
High
18.68
Объем
62
Дневное изменение
-0.16%
Месячное изменение
0.21%
6-месячное изменение
-1.53%
Годовое изменение
-0.96%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%