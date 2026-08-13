SBND股票今天的价格是多少？ Columbia Short Duration Bond ETF股票今天的定价为18.67。它在18.65 - 18.68范围内交易，昨天的收盘价为18.65，交易量达到41。SBND的实时价格图表显示了这些更新。

Columbia Short Duration Bond ETF股票是否支付股息？ Columbia Short Duration Bond ETF目前的价值为18.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.85%和USD。实时查看图表以跟踪SBND走势。

如何购买SBND股票？ 您可以以18.67的当前价格购买Columbia Short Duration Bond ETF股票。订单通常设置在18.67或18.97附近，而41和0.05%显示市场活动。立即关注SBND的实时图表更新。

如何投资SBND股票？ 投资Columbia Short Duration Bond ETF需要考虑年度范围18.56 - 19.07和当前价格18.67。许多人在以18.67或18.97下订单之前，会比较0.32%和。实时查看SBND价格图表，了解每日变化。

Columbia Short Duration Bond ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Columbia Short Duration Bond ETF的最高价格是19.07。在18.56 - 19.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Columbia Short Duration Bond ETF的绩效。

Columbia Short Duration Bond ETF股票的最低价格是多少？ Columbia Short Duration Bond ETF（SBND）的最低价格为18.56。将其与当前的18.67和18.56 - 19.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SBND在图表上的实时走势以获取更多详细信息。