SBND: Columbia Short Duration Bond ETF
今日SBND汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点18.65和高点18.68进行交易。
关注Columbia Short Duration Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
SBND股票今天的价格是多少？
Columbia Short Duration Bond ETF股票今天的定价为18.67。它在18.65 - 18.68范围内交易，昨天的收盘价为18.65，交易量达到41。SBND的实时价格图表显示了这些更新。
Columbia Short Duration Bond ETF股票是否支付股息？
Columbia Short Duration Bond ETF目前的价值为18.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.85%和USD。实时查看图表以跟踪SBND走势。
如何购买SBND股票？
您可以以18.67的当前价格购买Columbia Short Duration Bond ETF股票。订单通常设置在18.67或18.97附近，而41和0.05%显示市场活动。立即关注SBND的实时图表更新。
如何投资SBND股票？
投资Columbia Short Duration Bond ETF需要考虑年度范围18.56 - 19.07和当前价格18.67。许多人在以18.67或18.97下订单之前，会比较0.32%和。实时查看SBND价格图表，了解每日变化。
Columbia Short Duration Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Columbia Short Duration Bond ETF的最高价格是19.07。在18.56 - 19.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Columbia Short Duration Bond ETF的绩效。
Columbia Short Duration Bond ETF股票的最低价格是多少？
Columbia Short Duration Bond ETF（SBND）的最低价格为18.56。将其与当前的18.67和18.56 - 19.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SBND在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SBND股票是什么时候拆分的？
Columbia Short Duration Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.65和-0.85%中可见。
- 前一天收盘价
- 18.65
- 开盘价
- 18.66
- 卖价
- 18.67
- 买价
- 18.97
- 最低价
- 18.65
- 最高价
- 18.68
- 交易量
- 41
- 日变化
- 0.11%
- 月变化
- 0.32%
- 6个月变化
- -1.43%
- 年变化
- -0.85%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%