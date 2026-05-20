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RXI: iShares Global Consumer Discretionary ETF
Курс RXI за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 205.10, а максимальная — 206.11.
Следите за динамикой iShares Global Consumer Discretionary ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RXI сегодня?
iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) сегодня оценивается на уровне 205.42. Инструмент торгуется в пределах 205.10 - 206.11, вчерашнее закрытие составило 205.51, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RXI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Global Consumer Discretionary ETF?
iShares Global Consumer Discretionary ETF в настоящее время оценивается в 205.42. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.36% и USD. Отслеживайте движения RXI на графике в реальном времени.
Как купить акции RXI?
Вы можете купить акции iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) по текущей цене 205.42. Ордера обычно размещаются около 205.42 или 205.72, тогда как 8 и 0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RXI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RXI?
Инвестирование в iShares Global Consumer Discretionary ETF предполагает учет годового диапазона 180.68 - 213.69 и текущей цены 205.42. Многие сравнивают 0.68% и 2.53% перед размещением ордеров на 205.42 или 205.72. Изучайте ежедневные изменения цены RXI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Global Consumer Discretionary ETF?
Самая высокая цена iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) за последний год составила 213.69. Акции заметно колебались в пределах 180.68 - 213.69, сравнение с 205.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Global Consumer Discretionary ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Global Consumer Discretionary ETF?
Самая низкая цена iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) за год составила 180.68. Сравнение с текущими 205.42 и 180.68 - 213.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RXI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RXI?
В прошлом iShares Global Consumer Discretionary ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 205.51 и 4.36% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 205.51
- Open
- 205.10
- Bid
- 205.42
- Ask
- 205.72
- Low
- 205.10
- High
- 206.11
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- -0.04%
- Месячное изменение
- 0.68%
- 6-месячное изменение
- 2.53%
- Годовое изменение
- 4.36%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%