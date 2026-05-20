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RXI: iShares Global Consumer Discretionary ETF

205.42 USD 0.09 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RXI за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 205.10, а максимальная — 206.11.

Следите за динамикой iShares Global Consumer Discretionary ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RXI сегодня?

iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) сегодня оценивается на уровне 205.42. Инструмент торгуется в пределах 205.10 - 206.11, вчерашнее закрытие составило 205.51, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RXI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Global Consumer Discretionary ETF?

iShares Global Consumer Discretionary ETF в настоящее время оценивается в 205.42. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.36% и USD. Отслеживайте движения RXI на графике в реальном времени.

Как купить акции RXI?

Вы можете купить акции iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) по текущей цене 205.42. Ордера обычно размещаются около 205.42 или 205.72, тогда как 8 и 0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RXI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RXI?

Инвестирование в iShares Global Consumer Discretionary ETF предполагает учет годового диапазона 180.68 - 213.69 и текущей цены 205.42. Многие сравнивают 0.68% и 2.53% перед размещением ордеров на 205.42 или 205.72. Изучайте ежедневные изменения цены RXI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Global Consumer Discretionary ETF?

Самая высокая цена iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) за последний год составила 213.69. Акции заметно колебались в пределах 180.68 - 213.69, сравнение с 205.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Global Consumer Discretionary ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Global Consumer Discretionary ETF?

Самая низкая цена iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) за год составила 180.68. Сравнение с текущими 205.42 и 180.68 - 213.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RXI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RXI?

В прошлом iShares Global Consumer Discretionary ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 205.51 и 4.36% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
205.10 206.11
Годовой диапазон
180.68 213.69
Предыдущее закрытие
205.51
Open
205.10
Bid
205.42
Ask
205.72
Low
205.10
High
206.11
Объем
8
Дневное изменение
-0.04%
Месячное изменение
0.68%
6-месячное изменение
2.53%
Годовое изменение
4.36%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%