RXI: iShares全球可选消费股指数ETF
今日RXI汇率已更改-0.20%。当日，交易品种以低点204.72和高点205.37进行交易。
关注iShares全球可选消费股指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
RXI股票今天的价格是多少？
iShares全球可选消费股指数ETF股票今天的定价为205.00。它在204.72 - 205.37范围内交易，昨天的收盘价为205.42，交易量达到4。RXI的实时价格图表显示了这些更新。
iShares全球可选消费股指数ETF股票是否支付股息？
iShares全球可选消费股指数ETF目前的价值为205.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.15%和USD。实时查看图表以跟踪RXI走势。
如何购买RXI股票？
您可以以205.00的当前价格购买iShares全球可选消费股指数ETF股票。订单通常设置在205.00或205.30附近，而4和-0.18%显示市场活动。立即关注RXI的实时图表更新。
如何投资RXI股票？
投资iShares全球可选消费股指数ETF需要考虑年度范围180.68 - 213.69和当前价格205.00。许多人在以205.00或205.30下订单之前，会比较0.47%和。实时查看RXI价格图表，了解每日变化。
iShares全球可选消费股指数ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares全球可选消费股指数ETF的最高价格是213.69。在180.68 - 213.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares全球可选消费股指数ETF的绩效。
iShares全球可选消费股指数ETF股票的最低价格是多少？
iShares全球可选消费股指数ETF（RXI）的最低价格为180.68。将其与当前的205.00和180.68 - 213.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RXI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RXI股票是什么时候拆分的？
iShares全球可选消费股指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、205.42和4.15%中可见。
- 前一天收盘价
- 205.42
- 开盘价
- 205.37
- 卖价
- 205.00
- 买价
- 205.30
- 最低价
- 204.72
- 最高价
- 205.37
- 交易量
- 4
- 日变化
- -0.20%
- 月变化
- 0.47%
- 6个月变化
- 2.32%
- 年变化
- 4.15%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%