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RXI: iShares全球可选消费股指数ETF

205.00 USD 0.42 (0.20%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RXI汇率已更改-0.20%。当日，交易品种以低点204.72和高点205.37进行交易。

关注iShares全球可选消费股指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RXI新闻

常见问题解答

RXI股票今天的价格是多少？

iShares全球可选消费股指数ETF股票今天的定价为205.00。它在204.72 - 205.37范围内交易，昨天的收盘价为205.42，交易量达到4。RXI的实时价格图表显示了这些更新。

iShares全球可选消费股指数ETF股票是否支付股息？

iShares全球可选消费股指数ETF目前的价值为205.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.15%和USD。实时查看图表以跟踪RXI走势。

如何购买RXI股票？

您可以以205.00的当前价格购买iShares全球可选消费股指数ETF股票。订单通常设置在205.00或205.30附近，而4和-0.18%显示市场活动。立即关注RXI的实时图表更新。

如何投资RXI股票？

投资iShares全球可选消费股指数ETF需要考虑年度范围180.68 - 213.69和当前价格205.00。许多人在以205.00或205.30下订单之前，会比较0.47%和。实时查看RXI价格图表，了解每日变化。

iShares全球可选消费股指数ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares全球可选消费股指数ETF的最高价格是213.69。在180.68 - 213.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares全球可选消费股指数ETF的绩效。

iShares全球可选消费股指数ETF股票的最低价格是多少？

iShares全球可选消费股指数ETF（RXI）的最低价格为180.68。将其与当前的205.00和180.68 - 213.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RXI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RXI股票是什么时候拆分的？

iShares全球可选消费股指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、205.42和4.15%中可见。

日范围
204.72 205.37
年范围
180.68 213.69
前一天收盘价
205.42
开盘价
205.37
卖价
205.00
买价
205.30
最低价
204.72
最高价
205.37
交易量
4
日变化
-0.20%
月变化
0.47%
6个月变化
2.32%
年变化
4.15%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%