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RVT: Royce Value Trust Inc

18.78 USD 0.06 (0.32%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RVT за сегодня изменился на 0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.72, а максимальная — 18.87.

Следите за динамикой Royce Value Trust Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RVT сегодня?

Royce Value Trust Inc (RVT) сегодня оценивается на уровне 18.78. Инструмент торгуется в пределах 18.72 - 18.87, вчерашнее закрытие составило 18.72, а торговый объем достиг 30. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RVT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Royce Value Trust Inc?

Royce Value Trust Inc в настоящее время оценивается в 18.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.24% и USD. Отслеживайте движения RVT на графике в реальном времени.

Как купить акции RVT?

Вы можете купить акции Royce Value Trust Inc (RVT) по текущей цене 18.78. Ордера обычно размещаются около 18.78 или 19.08, тогда как 30 и -0.48% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RVT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RVT?

Инвестирование в Royce Value Trust Inc предполагает учет годового диапазона 15.90 - 18.88 и текущей цены 18.78. Многие сравнивают 2.68% и 2.96% перед размещением ордеров на 18.78 или 19.08. Изучайте ежедневные изменения цены RVT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Royce Value Trust Inc?

Самая высокая цена Royce Value Trust Inc (RVT) за последний год составила 18.88. Акции заметно колебались в пределах 15.90 - 18.88, сравнение с 18.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Royce Value Trust Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Royce Value Trust Inc?

Самая низкая цена Royce Value Trust Inc (RVT) за год составила 15.90. Сравнение с текущими 18.78 и 15.90 - 18.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RVT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RVT?

В прошлом Royce Value Trust Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.72 и 1.24% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
18.72 18.87
Годовой диапазон
15.90 18.88
Предыдущее закрытие
18.72
Open
18.87
Bid
18.78
Ask
19.08
Low
18.72
High
18.87
Объем
30
Дневное изменение
0.32%
Месячное изменение
2.68%
6-месячное изменение
2.96%
Годовое изменение
1.24%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%