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RVT: Royce Value Trust Inc
Курс RVT за сегодня изменился на 0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.72, а максимальная — 18.87.
Следите за динамикой Royce Value Trust Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RVT сегодня?
Royce Value Trust Inc (RVT) сегодня оценивается на уровне 18.78. Инструмент торгуется в пределах 18.72 - 18.87, вчерашнее закрытие составило 18.72, а торговый объем достиг 30. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RVT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Royce Value Trust Inc?
Royce Value Trust Inc в настоящее время оценивается в 18.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.24% и USD. Отслеживайте движения RVT на графике в реальном времени.
Как купить акции RVT?
Вы можете купить акции Royce Value Trust Inc (RVT) по текущей цене 18.78. Ордера обычно размещаются около 18.78 или 19.08, тогда как 30 и -0.48% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RVT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RVT?
Инвестирование в Royce Value Trust Inc предполагает учет годового диапазона 15.90 - 18.88 и текущей цены 18.78. Многие сравнивают 2.68% и 2.96% перед размещением ордеров на 18.78 или 19.08. Изучайте ежедневные изменения цены RVT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Royce Value Trust Inc?
Самая высокая цена Royce Value Trust Inc (RVT) за последний год составила 18.88. Акции заметно колебались в пределах 15.90 - 18.88, сравнение с 18.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Royce Value Trust Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Royce Value Trust Inc?
Самая низкая цена Royce Value Trust Inc (RVT) за год составила 15.90. Сравнение с текущими 18.78 и 15.90 - 18.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RVT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RVT?
В прошлом Royce Value Trust Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.72 и 1.24% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 18.72
- Open
- 18.87
- Bid
- 18.78
- Ask
- 19.08
- Low
- 18.72
- High
- 18.87
- Объем
- 30
- Дневное изменение
- 0.32%
- Месячное изменение
- 2.68%
- 6-месячное изменение
- 2.96%
- Годовое изменение
- 1.24%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%