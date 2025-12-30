RVT: Royce Value Trust Inc
今日RVT汇率已更改0.37%。当日，交易品种以低点18.72和高点18.87进行交易。
关注Royce Value Trust Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
RVT股票今天的价格是多少？
Royce Value Trust Inc股票今天的定价为18.79。它在18.72 - 18.87范围内交易，昨天的收盘价为18.72，交易量达到308。RVT的实时价格图表显示了这些更新。
Royce Value Trust Inc股票是否支付股息？
Royce Value Trust Inc目前的价值为18.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.29%和USD。实时查看图表以跟踪RVT走势。
如何购买RVT股票？
您可以以18.79的当前价格购买Royce Value Trust Inc股票。订单通常设置在18.79或19.09附近，而308和-0.42%显示市场活动。立即关注RVT的实时图表更新。
如何投资RVT股票？
投资Royce Value Trust Inc需要考虑年度范围15.90 - 18.88和当前价格18.79。许多人在以18.79或19.09下订单之前，会比较2.73%和。实时查看RVT价格图表，了解每日变化。
Royce Value Trust Inc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Royce Value Trust Inc的最高价格是18.88。在15.90 - 18.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Royce Value Trust Inc的绩效。
Royce Value Trust Inc股票的最低价格是多少？
Royce Value Trust Inc（RVT）的最低价格为15.90。将其与当前的18.79和15.90 - 18.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RVT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RVT股票是什么时候拆分的？
Royce Value Trust Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.72和1.29%中可见。
- 前一天收盘价
- 18.72
- 开盘价
- 18.87
- 卖价
- 18.79
- 买价
- 19.09
- 最低价
- 18.72
- 最高价
- 18.87
- 交易量
- 308
- 日变化
- 0.37%
- 月变化
- 2.73%
- 6个月变化
- 3.02%
- 年变化
- 1.29%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%