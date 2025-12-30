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RVT: Royce Value Trust Inc

18.79 USD 0.07 (0.37%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RVT汇率已更改0.37%。当日，交易品种以低点18.72和高点18.87进行交易。

关注Royce Value Trust Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RVT新闻

常见问题解答

RVT股票今天的价格是多少？

Royce Value Trust Inc股票今天的定价为18.79。它在18.72 - 18.87范围内交易，昨天的收盘价为18.72，交易量达到308。RVT的实时价格图表显示了这些更新。

Royce Value Trust Inc股票是否支付股息？

Royce Value Trust Inc目前的价值为18.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.29%和USD。实时查看图表以跟踪RVT走势。

如何购买RVT股票？

您可以以18.79的当前价格购买Royce Value Trust Inc股票。订单通常设置在18.79或19.09附近，而308和-0.42%显示市场活动。立即关注RVT的实时图表更新。

如何投资RVT股票？

投资Royce Value Trust Inc需要考虑年度范围15.90 - 18.88和当前价格18.79。许多人在以18.79或19.09下订单之前，会比较2.73%和。实时查看RVT价格图表，了解每日变化。

Royce Value Trust Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Royce Value Trust Inc的最高价格是18.88。在15.90 - 18.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Royce Value Trust Inc的绩效。

Royce Value Trust Inc股票的最低价格是多少？

Royce Value Trust Inc（RVT）的最低价格为15.90。将其与当前的18.79和15.90 - 18.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RVT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RVT股票是什么时候拆分的？

Royce Value Trust Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.72和1.29%中可见。

日范围
18.72 18.87
年范围
15.90 18.88
前一天收盘价
18.72
开盘价
18.87
卖价
18.79
买价
19.09
最低价
18.72
最高价
18.87
交易量
308
日变化
0.37%
月变化
2.73%
6个月变化
3.02%
年变化
1.29%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%