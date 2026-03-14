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RTAI: Rareview Tax Advantaged Income ETF
Курс RTAI за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.94, а максимальная — 20.95.
Следите за динамикой Rareview Tax Advantaged Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RTAI сегодня?
Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) сегодня оценивается на уровне 20.95. Инструмент торгуется в пределах 20.94 - 20.95, вчерашнее закрытие составило 20.91, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RTAI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Rareview Tax Advantaged Income ETF?
Rareview Tax Advantaged Income ETF в настоящее время оценивается в 20.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.60% и USD. Отслеживайте движения RTAI на графике в реальном времени.
Как купить акции RTAI?
Вы можете купить акции Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) по текущей цене 20.95. Ордера обычно размещаются около 20.95 или 21.25, тогда как 2 и 0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RTAI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RTAI?
Инвестирование в Rareview Tax Advantaged Income ETF предполагает учет годового диапазона 20.41 - 21.79 и текущей цены 20.95. Многие сравнивают 0.19% и -3.05% перед размещением ордеров на 20.95 или 21.25. Изучайте ежедневные изменения цены RTAI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Rareview Tax Advantaged Income ETF?
Самая высокая цена Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) за последний год составила 21.79. Акции заметно колебались в пределах 20.41 - 21.79, сравнение с 20.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Rareview Tax Advantaged Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Rareview Tax Advantaged Income ETF?
Самая низкая цена Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) за год составила 20.41. Сравнение с текущими 20.95 и 20.41 - 21.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RTAI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RTAI?
В прошлом Rareview Tax Advantaged Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.91 и 2.60% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.91
- Open
- 20.94
- Bid
- 20.95
- Ask
- 21.25
- Low
- 20.94
- High
- 20.95
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.19%
- Месячное изменение
- 0.19%
- 6-месячное изменение
- -3.05%
- Годовое изменение
- 2.60%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%