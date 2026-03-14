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RTAI: Rareview Tax Advantaged Income ETF

20.95 USD 0.04 (0.19%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RTAI за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.94, а максимальная — 20.95.

Следите за динамикой Rareview Tax Advantaged Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RTAI сегодня?

Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) сегодня оценивается на уровне 20.95. Инструмент торгуется в пределах 20.94 - 20.95, вчерашнее закрытие составило 20.91, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RTAI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Rareview Tax Advantaged Income ETF?

Rareview Tax Advantaged Income ETF в настоящее время оценивается в 20.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.60% и USD. Отслеживайте движения RTAI на графике в реальном времени.

Как купить акции RTAI?

Вы можете купить акции Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) по текущей цене 20.95. Ордера обычно размещаются около 20.95 или 21.25, тогда как 2 и 0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RTAI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RTAI?

Инвестирование в Rareview Tax Advantaged Income ETF предполагает учет годового диапазона 20.41 - 21.79 и текущей цены 20.95. Многие сравнивают 0.19% и -3.05% перед размещением ордеров на 20.95 или 21.25. Изучайте ежедневные изменения цены RTAI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Rareview Tax Advantaged Income ETF?

Самая высокая цена Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) за последний год составила 21.79. Акции заметно колебались в пределах 20.41 - 21.79, сравнение с 20.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Rareview Tax Advantaged Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Rareview Tax Advantaged Income ETF?

Самая низкая цена Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) за год составила 20.41. Сравнение с текущими 20.95 и 20.41 - 21.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RTAI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RTAI?

В прошлом Rareview Tax Advantaged Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.91 и 2.60% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.94 20.95
Годовой диапазон
20.41 21.79
Предыдущее закрытие
20.91
Open
20.94
Bid
20.95
Ask
21.25
Low
20.94
High
20.95
Объем
2
Дневное изменение
0.19%
Месячное изменение
0.19%
6-месячное изменение
-3.05%
Годовое изменение
2.60%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%