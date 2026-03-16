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RTAI: Rareview Tax Advantaged Income ETF

20.95 USD 0.04 (0.19%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RTAI汇率已更改0.19%。当日，交易品种以低点20.94和高点20.95进行交易。

关注Rareview Tax Advantaged Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RTAI新闻

常见问题解答

RTAI股票今天的价格是多少？

Rareview Tax Advantaged Income ETF股票今天的定价为20.95。它在20.94 - 20.95范围内交易，昨天的收盘价为20.91，交易量达到2。RTAI的实时价格图表显示了这些更新。

Rareview Tax Advantaged Income ETF股票是否支付股息？

Rareview Tax Advantaged Income ETF目前的价值为20.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.60%和USD。实时查看图表以跟踪RTAI走势。

如何购买RTAI股票？

您可以以20.95的当前价格购买Rareview Tax Advantaged Income ETF股票。订单通常设置在20.95或21.25附近，而2和0.05%显示市场活动。立即关注RTAI的实时图表更新。

如何投资RTAI股票？

投资Rareview Tax Advantaged Income ETF需要考虑年度范围20.41 - 21.79和当前价格20.95。许多人在以20.95或21.25下订单之前，会比较0.19%和。实时查看RTAI价格图表，了解每日变化。

Rareview Tax Advantaged Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Rareview Tax Advantaged Income ETF的最高价格是21.79。在20.41 - 21.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Rareview Tax Advantaged Income ETF的绩效。

Rareview Tax Advantaged Income ETF股票的最低价格是多少？

Rareview Tax Advantaged Income ETF（RTAI）的最低价格为20.41。将其与当前的20.95和20.41 - 21.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RTAI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RTAI股票是什么时候拆分的？

Rareview Tax Advantaged Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.91和2.60%中可见。

日范围
20.94 20.95
年范围
20.41 21.79
前一天收盘价
20.91
开盘价
20.94
卖价
20.95
买价
21.25
最低价
20.94
最高价
20.95
交易量
2
日变化
0.19%
月变化
0.19%
6个月变化
-3.05%
年变化
2.60%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%