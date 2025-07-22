Валюты / RRC
RRC: Range Resources Corporation
35.89 USD 0.79 (2.25%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RRC за сегодня изменился на 2.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.69, а максимальная — 36.02.
Следите за динамикой Range Resources Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
34.69 36.02
Годовой диапазон
28.99 43.49
- Предыдущее закрытие
- 35.10
- Open
- 35.29
- Bid
- 35.89
- Ask
- 36.19
- Low
- 34.69
- High
- 36.02
- Объем
- 8.111 K
- Дневное изменение
- 2.25%
- Месячное изменение
- 5.22%
- 6-месячное изменение
- -9.91%
- Годовое изменение
- 16.75%
