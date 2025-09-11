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RLY: SPDR SSgA Multi Asset Real Return ETF
Курс RLY за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.77, а максимальная — 36.80.
Следите за динамикой SPDR SSgA Multi Asset Real Return ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RLY сегодня?
SPDR SSgA Multi Asset Real Return ETF (RLY) сегодня оценивается на уровне 36.77. Инструмент торгуется в пределах 36.77 - 36.80, вчерашнее закрытие составило 36.77, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RLY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR SSgA Multi Asset Real Return ETF?
SPDR SSgA Multi Asset Real Return ETF в настоящее время оценивается в 36.77. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.85% и USD. Отслеживайте движения RLY на графике в реальном времени.
Как купить акции RLY?
Вы можете купить акции SPDR SSgA Multi Asset Real Return ETF (RLY) по текущей цене 36.77. Ордера обычно размещаются около 36.77 или 37.07, тогда как 11 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RLY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RLY?
Инвестирование в SPDR SSgA Multi Asset Real Return ETF предполагает учет годового диапазона 34.23 - 37.43 и текущей цены 36.77. Многие сравнивают 2.91% и 1.86% перед размещением ордеров на 36.77 или 37.07. Изучайте ежедневные изменения цены RLY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR SSgA Multi Asset Real Return ETF?
Самая высокая цена SPDR SSgA Multi Asset Real Return ETF (RLY) за последний год составила 37.43. Акции заметно колебались в пределах 34.23 - 37.43, сравнение с 36.77 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR SSgA Multi Asset Real Return ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR SSgA Multi Asset Real Return ETF?
Самая низкая цена SPDR SSgA Multi Asset Real Return ETF (RLY) за год составила 34.23. Сравнение с текущими 36.77 и 34.23 - 37.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RLY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RLY?
В прошлом SPDR SSgA Multi Asset Real Return ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.77 и 4.85% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 36.77
- Open
- 36.78
- Bid
- 36.77
- Ask
- 37.07
- Low
- 36.77
- High
- 36.80
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 2.91%
- 6-месячное изменение
- 1.86%
- Годовое изменение
- 4.85%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%