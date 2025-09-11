报价部分
货币 / RLY
回到股票

RLY: SPDR SSgA多资产回报抗通胀 ETF

36.82 USD 0.05 (0.14%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RLY汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点36.73和高点36.82进行交易。

关注SPDR SSgA多资产回报抗通胀 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RLY新闻

常见问题解答

RLY股票今天的价格是多少？

SPDR SSgA多资产回报抗通胀 ETF股票今天的定价为36.82。它在36.73 - 36.82范围内交易，昨天的收盘价为36.77，交易量达到165。RLY的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR SSgA多资产回报抗通胀 ETF股票是否支付股息？

SPDR SSgA多资产回报抗通胀 ETF目前的价值为36.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.99%和USD。实时查看图表以跟踪RLY走势。

如何购买RLY股票？

您可以以36.82的当前价格购买SPDR SSgA多资产回报抗通胀 ETF股票。订单通常设置在36.82或37.12附近，而165和0.11%显示市场活动。立即关注RLY的实时图表更新。

如何投资RLY股票？

投资SPDR SSgA多资产回报抗通胀 ETF需要考虑年度范围34.23 - 37.43和当前价格36.82。许多人在以36.82或37.12下订单之前，会比较3.05%和。实时查看RLY价格图表，了解每日变化。

SPDR SSgA多资产回报抗通胀 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR SSgA多资产回报抗通胀 ETF的最高价格是37.43。在34.23 - 37.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR SSgA多资产回报抗通胀 ETF的绩效。

SPDR SSgA多资产回报抗通胀 ETF股票的最低价格是多少？

SPDR SSgA多资产回报抗通胀 ETF（RLY）的最低价格为34.23。将其与当前的36.82和34.23 - 37.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RLY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RLY股票是什么时候拆分的？

SPDR SSgA多资产回报抗通胀 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.77和4.99%中可见。

日范围
36.73 36.82
年范围
34.23 37.43
前一天收盘价
36.77
开盘价
36.78
卖价
36.82
买价
37.12
最低价
36.73
最高价
36.82
交易量
165
日变化
0.14%
月变化
3.05%
6个月变化
1.99%
年变化
4.99%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%