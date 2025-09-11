RLY: SPDR SSgA多资产回报抗通胀 ETF
今日RLY汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点36.73和高点36.82进行交易。
关注SPDR SSgA多资产回报抗通胀 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
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RLY新闻
常见问题解答
RLY股票今天的价格是多少？
SPDR SSgA多资产回报抗通胀 ETF股票今天的定价为36.82。它在36.73 - 36.82范围内交易，昨天的收盘价为36.77，交易量达到165。RLY的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR SSgA多资产回报抗通胀 ETF股票是否支付股息？
SPDR SSgA多资产回报抗通胀 ETF目前的价值为36.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.99%和USD。实时查看图表以跟踪RLY走势。
如何购买RLY股票？
您可以以36.82的当前价格购买SPDR SSgA多资产回报抗通胀 ETF股票。订单通常设置在36.82或37.12附近，而165和0.11%显示市场活动。立即关注RLY的实时图表更新。
如何投资RLY股票？
投资SPDR SSgA多资产回报抗通胀 ETF需要考虑年度范围34.23 - 37.43和当前价格36.82。许多人在以36.82或37.12下订单之前，会比较3.05%和。实时查看RLY价格图表，了解每日变化。
SPDR SSgA多资产回报抗通胀 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR SSgA多资产回报抗通胀 ETF的最高价格是37.43。在34.23 - 37.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR SSgA多资产回报抗通胀 ETF的绩效。
SPDR SSgA多资产回报抗通胀 ETF股票的最低价格是多少？
SPDR SSgA多资产回报抗通胀 ETF（RLY）的最低价格为34.23。将其与当前的36.82和34.23 - 37.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RLY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RLY股票是什么时候拆分的？
SPDR SSgA多资产回报抗通胀 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.77和4.99%中可见。
- 前一天收盘价
- 36.77
- 开盘价
- 36.78
- 卖价
- 36.82
- 买价
- 37.12
- 最低价
- 36.73
- 最高价
- 36.82
- 交易量
- 165
- 日变化
- 0.14%
- 月变化
- 3.05%
- 6个月变化
- 1.99%
- 年变化
- 4.99%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%