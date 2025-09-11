RLY股票今天的价格是多少？ SPDR SSgA多资产回报抗通胀 ETF股票今天的定价为36.82。它在36.73 - 36.82范围内交易，昨天的收盘价为36.77，交易量达到165。RLY的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR SSgA多资产回报抗通胀 ETF股票是否支付股息？ SPDR SSgA多资产回报抗通胀 ETF目前的价值为36.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.99%和USD。实时查看图表以跟踪RLY走势。

如何购买RLY股票？ 您可以以36.82的当前价格购买SPDR SSgA多资产回报抗通胀 ETF股票。订单通常设置在36.82或37.12附近，而165和0.11%显示市场活动。立即关注RLY的实时图表更新。

如何投资RLY股票？ 投资SPDR SSgA多资产回报抗通胀 ETF需要考虑年度范围34.23 - 37.43和当前价格36.82。许多人在以36.82或37.12下订单之前，会比较3.05%和。实时查看RLY价格图表，了解每日变化。

SPDR SSgA多资产回报抗通胀 ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，SPDR SSgA多资产回报抗通胀 ETF的最高价格是37.43。在34.23 - 37.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR SSgA多资产回报抗通胀 ETF的绩效。

SPDR SSgA多资产回报抗通胀 ETF股票的最低价格是多少？ SPDR SSgA多资产回报抗通胀 ETF（RLY）的最低价格为34.23。将其与当前的36.82和34.23 - 37.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RLY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。