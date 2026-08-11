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RHTX: RH Tactical Outlook ETF
Курс RHTX за сегодня изменился на 4.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.43, а максимальная — 20.43.
Следите за динамикой RH Tactical Outlook ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RHTX сегодня?
RH Tactical Outlook ETF (RHTX) сегодня оценивается на уровне 20.43. Инструмент торгуется в пределах 20.43 - 20.43, вчерашнее закрытие составило 19.61, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RHTX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям RH Tactical Outlook ETF?
RH Tactical Outlook ETF в настоящее время оценивается в 20.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.75% и USD. Отслеживайте движения RHTX на графике в реальном времени.
Как купить акции RHTX?
Вы можете купить акции RH Tactical Outlook ETF (RHTX) по текущей цене 20.43. Ордера обычно размещаются около 20.43 или 20.73, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RHTX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RHTX?
Инвестирование в RH Tactical Outlook ETF предполагает учет годового диапазона 17.06 - 20.53 и текущей цены 20.43. Многие сравнивают 0.00% и 3.23% перед размещением ордеров на 20.43 или 20.73. Изучайте ежедневные изменения цены RHTX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции RH Tactical Outlook ETF?
Самая высокая цена RH Tactical Outlook ETF (RHTX) за последний год составила 20.53. Акции заметно колебались в пределах 17.06 - 20.53, сравнение с 19.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику RH Tactical Outlook ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции RH Tactical Outlook ETF?
Самая низкая цена RH Tactical Outlook ETF (RHTX) за год составила 17.06. Сравнение с текущими 20.43 и 17.06 - 20.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RHTX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RHTX?
В прошлом RH Tactical Outlook ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.61 и 19.75% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 19.61
- Open
- 20.43
- Bid
- 20.43
- Ask
- 20.73
- Low
- 20.43
- High
- 20.43
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 4.18%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- 3.23%
- Годовое изменение
- 19.75%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%