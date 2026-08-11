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RHTX: RH Tactical Outlook ETF

20.43 USD 0.82 (4.18%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RHTX за сегодня изменился на 4.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.43, а максимальная — 20.43.

Следите за динамикой RH Tactical Outlook ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RHTX сегодня?

RH Tactical Outlook ETF (RHTX) сегодня оценивается на уровне 20.43. Инструмент торгуется в пределах 20.43 - 20.43, вчерашнее закрытие составило 19.61, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RHTX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям RH Tactical Outlook ETF?

RH Tactical Outlook ETF в настоящее время оценивается в 20.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.75% и USD. Отслеживайте движения RHTX на графике в реальном времени.

Как купить акции RHTX?

Вы можете купить акции RH Tactical Outlook ETF (RHTX) по текущей цене 20.43. Ордера обычно размещаются около 20.43 или 20.73, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RHTX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RHTX?

Инвестирование в RH Tactical Outlook ETF предполагает учет годового диапазона 17.06 - 20.53 и текущей цены 20.43. Многие сравнивают 0.00% и 3.23% перед размещением ордеров на 20.43 или 20.73. Изучайте ежедневные изменения цены RHTX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции RH Tactical Outlook ETF?

Самая высокая цена RH Tactical Outlook ETF (RHTX) за последний год составила 20.53. Акции заметно колебались в пределах 17.06 - 20.53, сравнение с 19.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику RH Tactical Outlook ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции RH Tactical Outlook ETF?

Самая низкая цена RH Tactical Outlook ETF (RHTX) за год составила 17.06. Сравнение с текущими 20.43 и 17.06 - 20.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RHTX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RHTX?

В прошлом RH Tactical Outlook ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.61 и 19.75% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.43 20.43
Годовой диапазон
17.06 20.53
Предыдущее закрытие
19.61
Open
20.43
Bid
20.43
Ask
20.73
Low
20.43
High
20.43
Объем
1
Дневное изменение
4.18%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
3.23%
Годовое изменение
19.75%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%