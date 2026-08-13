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RHTX: RH Tactical Outlook ETF

20.43 USD 0.82 (4.18%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RHTX汇率已更改4.18%。当日，交易品种以低点20.43和高点20.43进行交易。

关注RH Tactical Outlook ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

RHTX股票今天的价格是多少？

RH Tactical Outlook ETF股票今天的定价为20.43。它在20.43 - 20.43范围内交易，昨天的收盘价为19.61，交易量达到1。RHTX的实时价格图表显示了这些更新。

RH Tactical Outlook ETF股票是否支付股息？

RH Tactical Outlook ETF目前的价值为20.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.75%和USD。实时查看图表以跟踪RHTX走势。

如何购买RHTX股票？

您可以以20.43的当前价格购买RH Tactical Outlook ETF股票。订单通常设置在20.43或20.73附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注RHTX的实时图表更新。

如何投资RHTX股票？

投资RH Tactical Outlook ETF需要考虑年度范围17.06 - 20.53和当前价格20.43。许多人在以20.43或20.73下订单之前，会比较0.00%和。实时查看RHTX价格图表，了解每日变化。

RH Tactical Outlook ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，RH Tactical Outlook ETF的最高价格是20.53。在17.06 - 20.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪RH Tactical Outlook ETF的绩效。

RH Tactical Outlook ETF股票的最低价格是多少？

RH Tactical Outlook ETF（RHTX）的最低价格为17.06。将其与当前的20.43和17.06 - 20.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RHTX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RHTX股票是什么时候拆分的？

RH Tactical Outlook ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.61和19.75%中可见。

日范围
20.43 20.43
年范围
17.06 20.53
前一天收盘价
19.61
开盘价
20.43
卖价
20.43
买价
20.73
最低价
20.43
最高价
20.43
交易量
1
日变化
4.18%
月变化
0.00%
6个月变化
3.23%
年变化
19.75%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%