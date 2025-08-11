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RGT: Royce Global Value Trust Inc

15.55 USD 0.09 (0.58%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RGT за сегодня изменился на -0.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.42, а максимальная — 15.62.

Следите за динамикой Royce Global Value Trust Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RGT сегодня?

Royce Global Value Trust Inc (RGT) сегодня оценивается на уровне 15.55. Инструмент торгуется в пределах 15.42 - 15.62, вчерашнее закрытие составило 15.64, а торговый объем достиг 67. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RGT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Royce Global Value Trust Inc?

Royce Global Value Trust Inc в настоящее время оценивается в 15.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.25% и USD. Отслеживайте движения RGT на графике в реальном времени.

Как купить акции RGT?

Вы можете купить акции Royce Global Value Trust Inc (RGT) по текущей цене 15.55. Ордера обычно размещаются около 15.55 или 15.85, тогда как 67 и 0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RGT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RGT?

Инвестирование в Royce Global Value Trust Inc предполагает учет годового диапазона 12.96 - 15.65 и текущей цены 15.55. Многие сравнивают 2.98% и 7.84% перед размещением ордеров на 15.55 или 15.85. Изучайте ежедневные изменения цены RGT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Royce Global Value Trust Inc?

Самая высокая цена Royce Global Value Trust Inc (RGT) за последний год составила 15.65. Акции заметно колебались в пределах 12.96 - 15.65, сравнение с 15.64 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Royce Global Value Trust Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Royce Global Value Trust Inc?

Самая низкая цена Royce Global Value Trust Inc (RGT) за год составила 12.96. Сравнение с текущими 15.55 и 12.96 - 15.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RGT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RGT?

В прошлом Royce Global Value Trust Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.64 и 7.25% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
15.42 15.62
Годовой диапазон
12.96 15.65
Предыдущее закрытие
15.64
Open
15.52
Bid
15.55
Ask
15.85
Low
15.42
High
15.62
Объем
67
Дневное изменение
-0.58%
Месячное изменение
2.98%
6-месячное изменение
7.84%
Годовое изменение
7.25%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%