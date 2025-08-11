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RGT: Royce Global Value Trust Inc
Курс RGT за сегодня изменился на -0.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.42, а максимальная — 15.62.
Следите за динамикой Royce Global Value Trust Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости RGT
- HFRO: Reassessing 8% Yield On Preferreds After Monetization Of Large Asset (NYSE:HFRO)
- EOD: This Fund Still Makes Sense For Income-Seeking Investors (NYSE:EOD)
- IDE: This Infrastructure Fund Is Well-Positioned For The Current Environment (NYSE:IDE)
- CPZ: Unlikely To Outperform, But Could Still Have A Place In A Portfolio
- AGD: Strong Tailwinds For 2026, But This Fund Is Pricey
- EOD: Well-Positioned If The USA Outperforms The EU Going Forward
- ETG: Low Yield Relative To Peers, But Strong Historical Performance
- LGI: A Solid Global CEF That Could Be Safer Than The Equity Indices (Upgrade) (NYSE:LGI)
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RGT сегодня?
Royce Global Value Trust Inc (RGT) сегодня оценивается на уровне 15.55. Инструмент торгуется в пределах 15.42 - 15.62, вчерашнее закрытие составило 15.64, а торговый объем достиг 67. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RGT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Royce Global Value Trust Inc?
Royce Global Value Trust Inc в настоящее время оценивается в 15.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.25% и USD. Отслеживайте движения RGT на графике в реальном времени.
Как купить акции RGT?
Вы можете купить акции Royce Global Value Trust Inc (RGT) по текущей цене 15.55. Ордера обычно размещаются около 15.55 или 15.85, тогда как 67 и 0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RGT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RGT?
Инвестирование в Royce Global Value Trust Inc предполагает учет годового диапазона 12.96 - 15.65 и текущей цены 15.55. Многие сравнивают 2.98% и 7.84% перед размещением ордеров на 15.55 или 15.85. Изучайте ежедневные изменения цены RGT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Royce Global Value Trust Inc?
Самая высокая цена Royce Global Value Trust Inc (RGT) за последний год составила 15.65. Акции заметно колебались в пределах 12.96 - 15.65, сравнение с 15.64 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Royce Global Value Trust Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Royce Global Value Trust Inc?
Самая низкая цена Royce Global Value Trust Inc (RGT) за год составила 12.96. Сравнение с текущими 15.55 и 12.96 - 15.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RGT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RGT?
В прошлом Royce Global Value Trust Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.64 и 7.25% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 15.64
- Open
- 15.52
- Bid
- 15.55
- Ask
- 15.85
- Low
- 15.42
- High
- 15.62
- Объем
- 67
- Дневное изменение
- -0.58%
- Месячное изменение
- 2.98%
- 6-месячное изменение
- 7.84%
- Годовое изменение
- 7.25%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%