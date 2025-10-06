RGT: Royce Global Value Trust Inc
今日RGT汇率已更改-1.16%。当日，交易品种以低点15.28和高点15.60进行交易。
关注Royce Global Value Trust Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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RGT新闻
- HFRO: Reassessing 8% Yield On Preferreds After Monetization Of Large Asset (NYSE:HFRO)
- EOD: This Fund Still Makes Sense For Income-Seeking Investors (NYSE:EOD)
- IDE: This Infrastructure Fund Is Well-Positioned For The Current Environment (NYSE:IDE)
- CPZ: Unlikely To Outperform, But Could Still Have A Place In A Portfolio
- AGD: Strong Tailwinds For 2026, But This Fund Is Pricey
- EOD: Well-Positioned If The USA Outperforms The EU Going Forward
- ETG: Low Yield Relative To Peers, But Strong Historical Performance
常见问题解答
RGT股票今天的价格是多少？
Royce Global Value Trust Inc股票今天的定价为15.37。它在15.28 - 15.60范围内交易，昨天的收盘价为15.55，交易量达到70。RGT的实时价格图表显示了这些更新。
Royce Global Value Trust Inc股票是否支付股息？
Royce Global Value Trust Inc目前的价值为15.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.00%和USD。实时查看图表以跟踪RGT走势。
如何购买RGT股票？
您可以以15.37的当前价格购买Royce Global Value Trust Inc股票。订单通常设置在15.37或15.67附近，而70和-1.16%显示市场活动。立即关注RGT的实时图表更新。
如何投资RGT股票？
投资Royce Global Value Trust Inc需要考虑年度范围12.96 - 15.65和当前价格15.37。许多人在以15.37或15.67下订单之前，会比较1.79%和。实时查看RGT价格图表，了解每日变化。
Royce Global Value Trust Inc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Royce Global Value Trust Inc的最高价格是15.65。在12.96 - 15.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Royce Global Value Trust Inc的绩效。
Royce Global Value Trust Inc股票的最低价格是多少？
Royce Global Value Trust Inc（RGT）的最低价格为12.96。将其与当前的15.37和12.96 - 15.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RGT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RGT股票是什么时候拆分的？
Royce Global Value Trust Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.55和6.00%中可见。
- 前一天收盘价
- 15.55
- 开盘价
- 15.55
- 卖价
- 15.37
- 买价
- 15.67
- 最低价
- 15.28
- 最高价
- 15.60
- 交易量
- 70
- 日变化
- -1.16%
- 月变化
- 1.79%
- 6个月变化
- 6.59%
- 年变化
- 6.00%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%