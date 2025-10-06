RGT股票今天的价格是多少？ Royce Global Value Trust Inc股票今天的定价为15.37。它在15.28 - 15.60范围内交易，昨天的收盘价为15.55，交易量达到70。RGT的实时价格图表显示了这些更新。

Royce Global Value Trust Inc股票是否支付股息？ Royce Global Value Trust Inc目前的价值为15.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.00%和USD。实时查看图表以跟踪RGT走势。

如何购买RGT股票？ 您可以以15.37的当前价格购买Royce Global Value Trust Inc股票。订单通常设置在15.37或15.67附近，而70和-1.16%显示市场活动。立即关注RGT的实时图表更新。

如何投资RGT股票？ 投资Royce Global Value Trust Inc需要考虑年度范围12.96 - 15.65和当前价格15.37。许多人在以15.37或15.67下订单之前，会比较1.79%和。实时查看RGT价格图表，了解每日变化。

Royce Global Value Trust Inc股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Royce Global Value Trust Inc的最高价格是15.65。在12.96 - 15.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Royce Global Value Trust Inc的绩效。

Royce Global Value Trust Inc股票的最低价格是多少？ Royce Global Value Trust Inc（RGT）的最低价格为12.96。将其与当前的15.37和12.96 - 15.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RGT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。