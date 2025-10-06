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RGT: Royce Global Value Trust Inc

15.37 USD 0.18 (1.16%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RGT汇率已更改-1.16%。当日，交易品种以低点15.28和高点15.60进行交易。

关注Royce Global Value Trust Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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RGT新闻

常见问题解答

RGT股票今天的价格是多少？

Royce Global Value Trust Inc股票今天的定价为15.37。它在15.28 - 15.60范围内交易，昨天的收盘价为15.55，交易量达到70。RGT的实时价格图表显示了这些更新。

Royce Global Value Trust Inc股票是否支付股息？

Royce Global Value Trust Inc目前的价值为15.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.00%和USD。实时查看图表以跟踪RGT走势。

如何购买RGT股票？

您可以以15.37的当前价格购买Royce Global Value Trust Inc股票。订单通常设置在15.37或15.67附近，而70和-1.16%显示市场活动。立即关注RGT的实时图表更新。

如何投资RGT股票？

投资Royce Global Value Trust Inc需要考虑年度范围12.96 - 15.65和当前价格15.37。许多人在以15.37或15.67下订单之前，会比较1.79%和。实时查看RGT价格图表，了解每日变化。

Royce Global Value Trust Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Royce Global Value Trust Inc的最高价格是15.65。在12.96 - 15.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Royce Global Value Trust Inc的绩效。

Royce Global Value Trust Inc股票的最低价格是多少？

Royce Global Value Trust Inc（RGT）的最低价格为12.96。将其与当前的15.37和12.96 - 15.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RGT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RGT股票是什么时候拆分的？

Royce Global Value Trust Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.55和6.00%中可见。

日范围
15.28 15.60
年范围
12.96 15.65
前一天收盘价
15.55
开盘价
15.55
卖价
15.37
买价
15.67
最低价
15.28
最高价
15.60
交易量
70
日变化
-1.16%
月变化
1.79%
6个月变化
6.59%
年变化
6.00%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%