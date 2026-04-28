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RFCI: RiverFront Dynamic Core Income ETF

22.06 USD 0.04 (0.18%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RFCI за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.06, а максимальная — 22.07.

Следите за динамикой RiverFront Dynamic Core Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RFCI сегодня?

RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) сегодня оценивается на уровне 22.06. Инструмент торгуется в пределах 22.06 - 22.07, вчерашнее закрытие составило 22.10, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RFCI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям RiverFront Dynamic Core Income ETF?

RiverFront Dynamic Core Income ETF в настоящее время оценивается в 22.06. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.13% и USD. Отслеживайте движения RFCI на графике в реальном времени.

Как купить акции RFCI?

Вы можете купить акции RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) по текущей цене 22.06. Ордера обычно размещаются около 22.06 или 22.36, тогда как 4 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RFCI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RFCI?

Инвестирование в RiverFront Dynamic Core Income ETF предполагает учет годового диапазона 21.95 - 23.04 и текущей цены 22.06. Многие сравнивают -0.05% и -3.03% перед размещением ордеров на 22.06 или 22.36. Изучайте ежедневные изменения цены RFCI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции RiverFront Dynamic Core Income ETF?

Самая высокая цена RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) за последний год составила 23.04. Акции заметно колебались в пределах 21.95 - 23.04, сравнение с 22.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику RiverFront Dynamic Core Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции RiverFront Dynamic Core Income ETF?

Самая низкая цена RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) за год составила 21.95. Сравнение с текущими 22.06 и 21.95 - 23.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RFCI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RFCI?

В прошлом RiverFront Dynamic Core Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.10 и -2.13% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.06 22.07
Годовой диапазон
21.95 23.04
Предыдущее закрытие
22.10
Open
22.06
Bid
22.06
Ask
22.36
Low
22.06
High
22.07
Объем
4
Дневное изменение
-0.18%
Месячное изменение
-0.05%
6-месячное изменение
-3.03%
Годовое изменение
-2.13%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%