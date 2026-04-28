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RFCI: RiverFront Dynamic Core Income ETF
Курс RFCI за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.06, а максимальная — 22.07.
Следите за динамикой RiverFront Dynamic Core Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RFCI сегодня?
RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) сегодня оценивается на уровне 22.06. Инструмент торгуется в пределах 22.06 - 22.07, вчерашнее закрытие составило 22.10, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RFCI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям RiverFront Dynamic Core Income ETF?
RiverFront Dynamic Core Income ETF в настоящее время оценивается в 22.06. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.13% и USD. Отслеживайте движения RFCI на графике в реальном времени.
Как купить акции RFCI?
Вы можете купить акции RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) по текущей цене 22.06. Ордера обычно размещаются около 22.06 или 22.36, тогда как 4 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RFCI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RFCI?
Инвестирование в RiverFront Dynamic Core Income ETF предполагает учет годового диапазона 21.95 - 23.04 и текущей цены 22.06. Многие сравнивают -0.05% и -3.03% перед размещением ордеров на 22.06 или 22.36. Изучайте ежедневные изменения цены RFCI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции RiverFront Dynamic Core Income ETF?
Самая высокая цена RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) за последний год составила 23.04. Акции заметно колебались в пределах 21.95 - 23.04, сравнение с 22.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику RiverFront Dynamic Core Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции RiverFront Dynamic Core Income ETF?
Самая низкая цена RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) за год составила 21.95. Сравнение с текущими 22.06 и 21.95 - 23.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RFCI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RFCI?
В прошлом RiverFront Dynamic Core Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.10 и -2.13% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.10
- Open
- 22.06
- Bid
- 22.06
- Ask
- 22.36
- Low
- 22.06
- High
- 22.07
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -0.18%
- Месячное изменение
- -0.05%
- 6-месячное изменение
- -3.03%
- Годовое изменение
- -2.13%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%