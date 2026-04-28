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RFCI: RiverFront Dynamic Core Income ETF

22.07 USD 0.01 (0.05%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RFCI汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点22.05和高点22.07进行交易。

关注RiverFront Dynamic Core Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RFCI新闻

常见问题解答

RFCI股票今天的价格是多少？

RiverFront Dynamic Core Income ETF股票今天的定价为22.07。它在22.05 - 22.07范围内交易，昨天的收盘价为22.06，交易量达到5。RFCI的实时价格图表显示了这些更新。

RiverFront Dynamic Core Income ETF股票是否支付股息？

RiverFront Dynamic Core Income ETF目前的价值为22.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.09%和USD。实时查看图表以跟踪RFCI走势。

如何购买RFCI股票？

您可以以22.07的当前价格购买RiverFront Dynamic Core Income ETF股票。订单通常设置在22.07或22.37附近，而5和0.05%显示市场活动。立即关注RFCI的实时图表更新。

如何投资RFCI股票？

投资RiverFront Dynamic Core Income ETF需要考虑年度范围21.95 - 23.04和当前价格22.07。许多人在以22.07或22.37下订单之前，会比较0.00%和。实时查看RFCI价格图表，了解每日变化。

RiverFront Dynamic Core Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，RiverFront Dynamic Core Income ETF的最高价格是23.04。在21.95 - 23.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪RiverFront Dynamic Core Income ETF的绩效。

RiverFront Dynamic Core Income ETF股票的最低价格是多少？

RiverFront Dynamic Core Income ETF（RFCI）的最低价格为21.95。将其与当前的22.07和21.95 - 23.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RFCI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RFCI股票是什么时候拆分的？

RiverFront Dynamic Core Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.06和-2.09%中可见。

日范围
22.05 22.07
年范围
21.95 23.04
前一天收盘价
22.06
开盘价
22.06
卖价
22.07
买价
22.37
最低价
22.05
最高价
22.07
交易量
5
日变化
0.05%
月变化
0.00%
6个月变化
-2.99%
年变化
-2.09%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%