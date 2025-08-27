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REVS: Columbia Research Enhanced Value ETF
Курс REVS за сегодня изменился на 0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.83, а максимальная — 33.98.
Следите за динамикой Columbia Research Enhanced Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций REVS сегодня?
Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) сегодня оценивается на уровне 33.96. Инструмент торгуется в пределах 33.83 - 33.98, вчерашнее закрытие составило 33.88, а торговый объем достиг 35. Всю динамику можно отследить на ценовом графике REVS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Columbia Research Enhanced Value ETF?
Columbia Research Enhanced Value ETF в настоящее время оценивается в 33.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 23.67% и USD. Отслеживайте движения REVS на графике в реальном времени.
Как купить акции REVS?
Вы можете купить акции Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) по текущей цене 33.96. Ордера обычно размещаются около 33.96 или 34.26, тогда как 35 и 0.38% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения REVS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции REVS?
Инвестирование в Columbia Research Enhanced Value ETF предполагает учет годового диапазона 27.26 - 33.98 и текущей цены 33.96. Многие сравнивают 1.46% и 14.54% перед размещением ордеров на 33.96 или 34.26. Изучайте ежедневные изменения цены REVS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Columbia Research Enhanced Value ETF?
Самая высокая цена Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) за последний год составила 33.98. Акции заметно колебались в пределах 27.26 - 33.98, сравнение с 33.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Columbia Research Enhanced Value ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Columbia Research Enhanced Value ETF?
Самая низкая цена Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) за год составила 27.26. Сравнение с текущими 33.96 и 27.26 - 33.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения REVS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций REVS?
В прошлом Columbia Research Enhanced Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.88 и 23.67% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 33.88
- Open
- 33.83
- Bid
- 33.96
- Ask
- 34.26
- Low
- 33.83
- High
- 33.98
- Объем
- 35
- Дневное изменение
- 0.24%
- Месячное изменение
- 1.46%
- 6-месячное изменение
- 14.54%
- Годовое изменение
- 23.67%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%