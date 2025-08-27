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REVS: Columbia Research Enhanced Value ETF

33.96 USD 0.08 (0.24%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс REVS за сегодня изменился на 0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.83, а максимальная — 33.98.

Следите за динамикой Columbia Research Enhanced Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций REVS сегодня?

Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) сегодня оценивается на уровне 33.96. Инструмент торгуется в пределах 33.83 - 33.98, вчерашнее закрытие составило 33.88, а торговый объем достиг 35. Всю динамику можно отследить на ценовом графике REVS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Columbia Research Enhanced Value ETF?

Columbia Research Enhanced Value ETF в настоящее время оценивается в 33.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 23.67% и USD. Отслеживайте движения REVS на графике в реальном времени.

Как купить акции REVS?

Вы можете купить акции Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) по текущей цене 33.96. Ордера обычно размещаются около 33.96 или 34.26, тогда как 35 и 0.38% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения REVS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции REVS?

Инвестирование в Columbia Research Enhanced Value ETF предполагает учет годового диапазона 27.26 - 33.98 и текущей цены 33.96. Многие сравнивают 1.46% и 14.54% перед размещением ордеров на 33.96 или 34.26. Изучайте ежедневные изменения цены REVS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Columbia Research Enhanced Value ETF?

Самая высокая цена Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) за последний год составила 33.98. Акции заметно колебались в пределах 27.26 - 33.98, сравнение с 33.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Columbia Research Enhanced Value ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Columbia Research Enhanced Value ETF?

Самая низкая цена Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) за год составила 27.26. Сравнение с текущими 33.96 и 27.26 - 33.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения REVS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций REVS?

В прошлом Columbia Research Enhanced Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.88 и 23.67% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
33.83 33.98
Годовой диапазон
27.26 33.98
Предыдущее закрытие
33.88
Open
33.83
Bid
33.96
Ask
34.26
Low
33.83
High
33.98
Объем
35
Дневное изменение
0.24%
Месячное изменение
1.46%
6-месячное изменение
14.54%
Годовое изменение
23.67%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%