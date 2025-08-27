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REVS: Columbia Research Enhanced Value ETF

33.88 USD 0.08 (0.24%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日REVS汇率已更改-0.24%。当日，交易品种以低点33.88和高点33.98进行交易。

关注Columbia Research Enhanced Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

REVS新闻

常见问题解答

REVS股票今天的价格是多少？

Columbia Research Enhanced Value ETF股票今天的定价为33.88。它在33.88 - 33.98范围内交易，昨天的收盘价为33.96，交易量达到49。REVS的实时价格图表显示了这些更新。

Columbia Research Enhanced Value ETF股票是否支付股息？

Columbia Research Enhanced Value ETF目前的价值为33.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.38%和USD。实时查看图表以跟踪REVS走势。

如何购买REVS股票？

您可以以33.88的当前价格购买Columbia Research Enhanced Value ETF股票。订单通常设置在33.88或34.18附近，而49和-0.29%显示市场活动。立即关注REVS的实时图表更新。

如何投资REVS股票？

投资Columbia Research Enhanced Value ETF需要考虑年度范围27.26 - 33.98和当前价格33.88。许多人在以33.88或34.18下订单之前，会比较1.22%和。实时查看REVS价格图表，了解每日变化。

Columbia Research Enhanced Value ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Columbia Research Enhanced Value ETF的最高价格是33.98。在27.26 - 33.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Columbia Research Enhanced Value ETF的绩效。

Columbia Research Enhanced Value ETF股票的最低价格是多少？

Columbia Research Enhanced Value ETF（REVS）的最低价格为27.26。将其与当前的33.88和27.26 - 33.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看REVS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

REVS股票是什么时候拆分的？

Columbia Research Enhanced Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.96和23.38%中可见。

日范围
33.88 33.98
年范围
27.26 33.98
前一天收盘价
33.96
开盘价
33.98
卖价
33.88
买价
34.18
最低价
33.88
最高价
33.98
交易量
49
日变化
-0.24%
月变化
1.22%
6个月变化
14.27%
年变化
23.38%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%