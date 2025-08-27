REVS: Columbia Research Enhanced Value ETF
今日REVS汇率已更改-0.24%。当日，交易品种以低点33.88和高点33.98进行交易。
关注Columbia Research Enhanced Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
REVS股票今天的价格是多少？
Columbia Research Enhanced Value ETF股票今天的定价为33.88。它在33.88 - 33.98范围内交易，昨天的收盘价为33.96，交易量达到49。REVS的实时价格图表显示了这些更新。
Columbia Research Enhanced Value ETF股票是否支付股息？
Columbia Research Enhanced Value ETF目前的价值为33.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.38%和USD。实时查看图表以跟踪REVS走势。
如何购买REVS股票？
您可以以33.88的当前价格购买Columbia Research Enhanced Value ETF股票。订单通常设置在33.88或34.18附近，而49和-0.29%显示市场活动。立即关注REVS的实时图表更新。
如何投资REVS股票？
投资Columbia Research Enhanced Value ETF需要考虑年度范围27.26 - 33.98和当前价格33.88。许多人在以33.88或34.18下订单之前，会比较1.22%和。实时查看REVS价格图表，了解每日变化。
Columbia Research Enhanced Value ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Columbia Research Enhanced Value ETF的最高价格是33.98。在27.26 - 33.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Columbia Research Enhanced Value ETF的绩效。
Columbia Research Enhanced Value ETF股票的最低价格是多少？
Columbia Research Enhanced Value ETF（REVS）的最低价格为27.26。将其与当前的33.88和27.26 - 33.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看REVS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
REVS股票是什么时候拆分的？
Columbia Research Enhanced Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.96和23.38%中可见。
- 前一天收盘价
- 33.96
- 开盘价
- 33.98
- 卖价
- 33.88
- 买价
- 34.18
- 最低价
- 33.88
- 最高价
- 33.98
- 交易量
- 49
- 日变化
- -0.24%
- 月变化
- 1.22%
- 6个月变化
- 14.27%
- 年变化
- 23.38%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%